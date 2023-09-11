農業園二期 六成地發展未有期 原定82公頃 最新文件指「首階段」30公頃 部分公私營合作

明報記者 馬耀森

收回19公頃租農戶 最快2025動工

漁護署對本報表示，正與相關部門就農業園第二期計劃諮詢持份者，以落實發展內容及時間。有份出席漁護署最近一次諮詢會的香港農業聯合會會長、立法會議員民建聯何俊賢引述漁護署官員稱，農業園第二期發展約30公頃土地，其中位於粉錦公路及雙魚河之間一幅約19公頃土地會被政府收回，再出租予農戶耕種，工程最快2025開展；餘下11公頃土地分散在第一期周圍，主要是私人持有的農地。何說，與會官員稱政府希望第二期盡快運作，故採用公私營合作模式發展，認為可省卻收地時間。

何俊賢又指政府提出農業園多年，去年底才有農戶遷入第一期是太慢，認為第二期有部分農地以公私營方式發展，省卻收地程序，可更快起動，而日後政府仍可收地發展，「進可攻，退可守」。根據文件，該11公頃土地的「現代化科技農業園」首階段預料2024年內落成。

何俊賢引述漁署稱省收地時間

翻查去年6月文件，漁護署該月就發展計劃諮詢北區區議會，指第二期佔地約82公頃，包括建造道路、灌溉系統及留宿設施等，若收地順利和申請工程撥款獲通過，預計第二期工程2024年可開展。文件指，政府會根據《收回土地條例》收回第二期範圍內66公頃私人土地，並會按法例向被收地的業權人及受影響人士補償。事隔一年多，負責建造工程的土木工程拓展署回覆本報查詢時，未有提及施工時間表，稱該署「現正與相關部門就農業園第二期的計劃諮詢持份者，以落實有關發展內容及時間」。

另有參與諮詢會人士引述政府官員表示，政府委託團體管理農業園，但仍擁有主導權，例如營運模式須由政府審批；官員又指，被納入第二期的農地大部分已被發展商收購。翻查資料，第二期佔地19公頃的地段，城規會曾於2015年接獲申請興建270幢3層高的低密度住宅，後來撤回申請。北區區議會將於本月18日開會討論第二期發展計劃。

環團憂成定案違收地承諾

長春社公共事務經理吳希文表示，擔心第二期面積大減，最終未能按原計劃發展逾80公頃農地，又指部分私人持有的土地未被政府收回，長遠仍有發展壓力，「希望（政府）現時提出的並非終極方案，如果是的話，即是違背收地承諾」。

本土研究社成員陳劍青認為，經修訂後的第二期計劃面積大幅縮水未必是壞事，因按原有面積引入高科技種植例如水耕，不但成本高昂，未必可持續，與當地傳統農耕亦不協調。他指，漁護署過去曾做可行性研究，顯示當地適合發展農業園，認為政府不應放棄餘下農地發展，建議可劃為農業優先區，讓更多有意務農的市民加入。

（城市保育）

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