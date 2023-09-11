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馬季雨中開鑼 投注額連跌兩年

【明報專訊】2023/24年度馬季昨日（10日）開鑼，雖然天氣欠佳且有驟雨，但無損馬迷撐傘觀賽。開鑼日舉行10場本地賽事及兩場轉播韓國賽事，總投注額12.96億元，較去年跌8%。昨為取消新冠防疫措施後首個開鑼日，總入場人數超過3.6萬，比去年增逾3倍，但與疫前約6萬至7萬人相比，只達一半水平。

入場人數增逾3倍 僅達疫前一半

馬會今年沿用先網上訂位後才可入場安排，錄得12.96億元總投注額和3.6萬人入場。根據紀錄，開鑼日投注額於近10年首次連續兩年錄得跌幅，去年為14.11億元，較2021年跌2.1%。入場人數則是疫後新高，但仍未回復至2019年前6萬至7萬水平。

馬會行政總裁應家柏表示，投注額下跌主因是近日惡劣天氣下，馬有數天無法如常到跑道操練，令參賽馬數目較上季同日減少超過三成；而天氣不穩下仍吸引了逾3.6萬人萬入場，當中7%至8%為內地客，認為情况令人滿意。

昨天陰有雨，但有每逢開鑼日必定捧場的馬迷仍到場。陳先生說主要來領取馬會送的新馬季賽事月曆，以了解所有賽馬日期，而他說更在意氣氛，故投注額不多。特首李家超原定昨早主持開幕禮，惟未有出席，他在社交媒體發帖，顯示他昨召開跨部門會議聽取暴雨善後工作。

相關字詞﹕投注額 馬會 馬季開鑼

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