就麥花臣收入達共識 遊樂場協會允向社署還款838萬

旺角麥花臣場館前身為伊利沙伯女皇二世青年遊樂場館，2009年拆卸重建，2013年8月重啟，協會以免地價私人協約方式獲批該場館用地，並須就該用地室內場館及商業地庫產生的淨收入與政府分攤，抵銷政府資助。本報去年引述消息指雙方多年來對攤分金額和計算方法存分歧。

不過，遊樂場協會執行委員會主席單日堅在協會最新2022/23年報提到，協會與社署就麥花臣場館和地庫商舖的盈利分攤方案於今年初達成最終共識，「消除了相關的不確定因素，和減少了難以估計的未來業務風險」。雙方今年4月21日同意2015年3月31日至2022年3月31日需分攤8,383,160元，協會今年10月起分10年還款。

雙方無回應社署原追討金額

社署回覆本報稱一直與協會保持溝通，根據所簽訂契約條款釐清相關會計帳目和商討具體分攤安排，雙方深入討論及仔細檢視多年有關帳目細節後，4月就盈利分帳方案達成共識，並得悉該會已在2022/23年報交代安排。

遊樂場協會回覆稱，協會和特區政府就麥花臣室內場館和商業地庫淨收入分攤安排已達成共識，詳情已在2022/23年報公開報告，並指計算方法是根據當年協會跟政府簽訂的契約內的指定程式進行，沒有其他補充。雙方沒回應社署原先追討多少錢。

協會新冠期間虧損 近兩年度轉盈

根據協會財務報表及核數師報告，協會2020/21年度錄得826萬虧損，稱新冠疫症及限聚令嚴重影響各類工作，依賴營運收益的服務如場館和營舍影響尤甚。2021/22年度轉虧為盈，錄得956萬盈餘。22/23年度有1730萬盈餘，屬創會90年以來新紀錄。

明報記者 陳柔雅