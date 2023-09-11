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借場製月餅 3部門上門查 民主黨：贈基層市民

【明報專訊】食環署聯同海關及警方前日（9日）調查火炭一個懷疑無牌食物製造廠，有傳媒報道指與民主黨有關。民主黨中委莊榮輝昨日表示，他早前借用該場地製作月餅送贈基層市民，惟當日到場的3個部門經調查後，均沒有指他涉嫌違法。他表示，若非經營食物製造業務毋須領牌，如有需要會配合相關調查。食環署稱仍在調查，如有足夠證據會提出檢控。

莊榮輝：海關稱沒發現違法

莊榮輝表示，前日與義工及朋友借用涉事場地製作月餅，計劃送贈予基層市民。他說，前晚約6時有食環署人員到場，表示由於接到投訴，因此上門取證調查。他稱，當晚海關及警方同樣有到場，其中海關人員逗留約15分鐘後表示，沒有發現違反海關負責的法例便離開；至於警員在場沒有與他溝通或對話，逗留幾分鐘後離開。

莊榮輝說，在場政府人員沒有指出他涉嫌違法，他認為自己只是製作月餅贈予基層市民，以他所知經營食物製造業務才需要領取牌照，舉例過去不論建制或泛民的地區人士均會在辦事處包糉及造餅送贈市民，食環署亦沒有指控涉嫌違法。

食環：如有證據會提控

食環署回覆查詢，表示前日聯同警方及海關到火炭一工業大廈單位採取行動，調查有人懷疑無牌經營食物製造廠。署方指仍就事件調查，如有足夠證據會提出檢控。警方指9日下午派員到火炭一工業大廈支援相關政府部門的執法行動。

昨有傳媒報道，該地點屬民主黨成員有份經營的「竹安」月餅工場；正在發售中秋月餅的「竹安」昨在社交網站反駁，指今次事件與「竹安」無關，強調一直依照法例經營，從未在沒有牌照的情况下營運。

相關字詞﹕食環署 竹安 莊榮輝 民主黨

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