婦按意見打科興後亡 醫委：未證醫生涉失當

明報記者 張逸羲

60歲李女士生前患高血壓，前年8月因輕微心臟衰竭一度入院，9月和10月向一名心臟科專科醫生求診，獲評估適合接種新冠疫苗，10月10日及11月7日接種科興，11月9日上午在家離世。兒子馮先生同年12月去信死因裁判官請求調查，惟基於父親意願拒絕法醫解剖。他同月向醫委會投訴提出3項指控，包括質疑醫生無向衛生署呈報（見表）。

婦接種兩日後11．9亡

私醫12．8接傳媒查詢翌日呈報

醫委會去年12月回覆馮稱，初步偵訊委員會認為未有足夠證據證明有合理可能裁定該醫生犯了專業失當行為，不會轉呈研訊小組研訊，紀律行動已終結，其決定不妨礙事主循其他途徑追究。馮先生去年12月和今年5月再去信醫委會，上月底獲回覆稱偵委會主席認為該醫生已向當局呈報，衛生署藥物辦公室已調查，目前無新資料足以證明有合理可能裁定專業失當，維持決定。本報昨以短訊向涉事醫生查詢，信息顯示為「已讀」，並無回覆。

衛生署回覆本報稱，由於醫委會具行使紀律處分權力，故不宜評論個別醫生紀律個案；該署法醫服務前年11月10日以「疫苗接種關注事件」通報個案，死因是高血壓心臟病，署方前年12月9日接獲一宗由私家醫生呈報與該個案脗合的疫苗接種異常事件報告。本報前年12月8日就事件向涉事醫生查詢。

遺屬質疑醫生遲呈報

批醫委會未回應所有指控

馮先生質疑醫委會答覆避重就輕、未回應所有指控，質疑該醫生在傳媒查詢後才呈報事件。他稱近年從相關關注組認識不同個案，有人針後甲亢惡化或離世，憂慮這些個案在疫情後「被世界掩沒」。馮稱正等候通知會否召開死因研訊，母親雖已離世兩年，但不排除日後再有疫情，政府須改善針後異常事件跟進，包括增加家屬資訊透明度，否則只會令市民感到無保障，再出現「市民又不敢打，政府又要谷針」。

孔繁毅：已評定無關接種

衛生署稱新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會已按機制處理個案，去年1月4日會議總結因果關係評估。專家委員會共同召集人孔繁毅向本報稱，委員會已評定上述個案與疫苗接種無因果關係，惟不記得詳情，但提到大部分個案均有病人未知的疾病。

資深法醫馬宣立稱，一般而言私家醫生不一定知道病人接種疫苗後離世，故未必有責任呈報，但法醫會與死者家屬溝通，如家屬有意調查死因，法醫會解剖和取覽死者病歷包括接種紀錄。他稱如家屬拒絕解剖，法醫只能基於醫生及醫院提供的資料判斷死因。

衛生署《香港新冠疫苗的安全監察》顯示，截至今年5月底已接種約20,807,800劑新冠疫苗，同期接獲8122宗異常事件報告，個案比率0.04%。同期有120宗呈報離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，其中78人打科興；至今未發現與接種疫苗有因果關係，其中兩宗為不確定。