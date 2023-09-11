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未打肺鏈疫苗多因未知悉 孔繁毅倡引新款 長者劃一資助

【明報專訊】本港近期肺炎鏈球菌感染情况增加，理大護理學院調查發現受訪年滿50歲港人之中，六成不曾接種肺炎鏈球菌疫苗，主因是不知有該疫苗。港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授、衛生署轄下疫苗可預防疾病科學委員會（下稱科委會）委員孔繁毅稱，肺鏈感染常於流感高峰後出現，建議本港購入外國兩款新型肺鏈疫苗，資助長者接種，並透露科委會未來一個月將開會討論有關事宜。

其次不清楚政府資助

理大護理學院於今年6至8月訪問2014名年滿50歲港人，發現未曾接種肺鏈疫苗者中，61%不知有該疫苗，另分別21%及19%稱沒足夠疫苗資訊及不知政府有否資助接種。調查亦發現，近半數受訪者不知接種地點及年滿65歲長者可獲資助接種；83%受訪者稱，如只須打一針，可增強接種意欲。

衛生防護中心數據顯示，今年5至7月肺鏈感染個案顯著增加，重返2015至2019年、新冠疫情前水平。本港疫苗接種計劃提供13價及23價肺鏈疫苗（見表），衛生防護中心於2022/23年度（截至今年2月26日）數據顯示，約6.15萬名長者曾接種肺鏈疫苗，覆蓋率42.3%。

孔繁毅稱，流感病毒會破壞病人呼吸道黏膜，減弱免疫力，較易併發肺鏈感染下呼吸道，又稱外國新研發15價及20價疫苗已獲批在港註冊，兩款疫苗較13價疫苗有更闊血清型覆蓋面，並較23價疫苗有更強保護。他指出，20價疫苗只須打一針，15價則要打兩針，但對本港常見的肺鏈血清三型有更強保護。

香港藥劑專科學院院長鄭綺雯稱，年滿65歲長者須同時有高危因素等方可免費接種肺鏈疫苗，形容門檻複雜難明，促請政府劃一全額資助長者免費接種。

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