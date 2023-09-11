科學園裝太陽能板 男工疑觸電不治

懷疑觸電的38歲男子姓陳，據悉為電工學徒，未婚，與父母同住在馬鞍山，陳父已退休，陳母有兼職工作，死者屬家庭經濟支柱。意外後，眾親友接獲通知，紛紛趕往醫院了解，眾人驚聞噩耗，神情哀傷，部分人情緒激動痛哭。

現場為馬料水科技大道西2號生物科技中心第二座天台，昨早11時許，警方接獲工友報案，指陳在天台機房工作時突然暈倒昏迷，救護車送院搶救後不治。據悉工人當時接駁太陽能板電線到電箱，疑觸電昏迷，事故原因有待調查。

警列工業意外 勞處令停工

勞工處發言人表示，該男工人在大樓天台進行與安裝太陽能板有關的電力工作時懷疑觸電，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。勞工處將向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該大樓進行與安裝太陽能板相關的電力工作，直至有關承建商已採取措施消除危害，才可復工。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，做電力工作時，必須確保已切斷電源，「確保個環境冇電」，亦應使用絕緣手套等安全設備保護。

香港科技園公司回覆查詢表示，承辦商的外判商工人在事件中離世，科技園公司深表關注和難過，並向死者家屬致以深切慰問，已要求承建商向死者家屬提供適切協助，會全力配合政府部門調查事故成因。承辦商港華中國電力稱，外判商工人於事件中意外離世，感十分難過，向其家人致以最深切慰問，而事故原因仍在調查。