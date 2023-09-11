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大灣區GBA專題：全國彩票銷量升逾半  粵稱冠 刮刮樂多年輕客 「偕友遇攤檔便碰運氣」

【明報專訊】俗語說「生意淡薄不如賭博」，經濟環境不好的時候，人們就會更熱中博彩，尋找「刀仔鋸大樹」的機會。據財政部統計，今年自復常以來，全國彩票銷量按年升逾五成，其中廣東省連續7個月彩票銷量全國第一，有廣州市民表示，一星期會花幾十元（人民幣，下同）買一兩次彩票，「也沒期望贏大獎，就看看運氣，中獎的話用來幫補開銷也不錯」。

除了固定的彩票店，內地一些商圈街頭都不時會有彩票攤檔，銷售的彩票類型有多種，攤檔員工表示，多數人都是買即刮即兌獎的「刮刮樂」，且以年輕人為主；買像香港六合彩那種固定時間開獎的傳統彩票，則多數會去彩票店。據了解，不同種類的「刮刮樂」每張售價不同，既有2元、5元、10元、20元、50元，也有100元、200元等，面值愈高中獎金額愈高。而且每種「刮刮樂」的中獎規則也不盡相同，多數是要刮中該張彩票規定的圖形，再按規則兌付相應獎金。

粵連續6月按年高雙位增長

過去兩年，內地彩票銷售並未受疫情影響，據財政部數據，2021年全國彩票銷售額按年增11.8%，2022年增幅亦有13.8%。而今年首7個月，全國彩票銷售額更按年增51.2%至3228.04億元，已是去年全年銷售額的四分之三。作為彩票銷售大省的廣東，今年以來不單繼續是每月彩票銷售冠軍，而且除了1月因新冠大規模感染而銷售額按年倒退，之後連續6個月都有高雙位數增幅，2月銷售額更按年增82.9%（見表）。

有稱一周花數十元「解壓」

「反正只是花幾元，中獎當然會開心，不中的話，當玩玩開心也不錯。」廣州市民賴先生稱前幾個月才嘗試，「也不會刻意走去買，最多是和朋友經過看到有攤檔，就去碰碰運氣」，但他笑言手氣欠佳，至今未試過中獎。

同樣也是碰運氣的陳先生，因上班地點附近有彩票攤檔，一星期會花幾十元，「有時工作不順心會去買一兩張，就當是解壓」，從不期望中大獎，「偶爾中了一百幾十，就買些禮物，或吃一餐豐富的，當慰勞自己」。

分析：經濟不確定 博彩更盛

由財政部主管、中國財政經濟出版社主辦的《國家彩票》雜誌，去年10月的文章〈經濟越不景氣，彩票越受歡迎？〉便指出，在經濟形勢不確定下，人們更鍾愛博彩。文中稱，有調研發現，彩票行業存在「口紅效應」，即經濟不景，考慮到收入減少或前途不明，人們減少奢侈品消費，但仍會有消費欲望，因而改以購買其他較便宜的代替品，起到心理安慰的作用。

明報記者

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