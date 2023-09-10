簡化公務員勒令退休 楊何蓓茵：仍有兩次申述已很好

華員會憂釀擦鞋文化

公務員事務局簡化處理工作表現持續欠佳公務員的機制下，被指表現差的公務員可提交申述書的次數將由4次減至兩次，原本在觀察期內部門首長需設立獨立委員會尋求意見的程序亦取消。華員會會長利葵燕接受now新聞台《大鳴大放》訪問稱，擔心新機制對申訴人造成不公，或影響公務員士氣。她認為，上司權力需得到平衡，否則他可隨意「寫死」某個同事，「擦鞋文化」或「奉承」文化容易滋生，又或是公務員或不敢堅持自己有不同看法。

楊何：持續欠佳即已有多次機會

被問到申述次數減少會否造成不公，楊何蓓茵在商台《政經星期六》稱，若員工被指長持續表現欠佳，「他的表現大家都很清楚，仍有兩次申述機會已很好」。她說，表現欠佳者初期會獲機會，持續欠佳即「機會已給很多次」，做過多次工作評核、換過多次上司，而每次評核後上司都要面見並筆錄員工的意見，「另外多兩次申述給他表達個人看法都很足夠」。