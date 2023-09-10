簡化公務員勒令退休 楊何蓓茵：仍有兩次申述已很好

【明報專訊】公務員事務局着令工作表現持續欠佳公務員退休的簡化機制本月起生效，局長楊何蓓茵在電台節目強調，正式啟動機制前，有關公務員已經過多次評核、經歷過不同上司，有多次表達意見的機會，「給他表達個人看法（的次數）都很足夠，否則會令程序太繁複、太長」，強調需平衡公平與效率，機制並非針對一次半次做得不好的公務員。
華員會憂釀擦鞋文化
公務員事務局簡化處理工作表現持續欠佳公務員的機制下，被指表現差的公務員可提交申述書的次數將由4次減至兩次，原本在觀察期內部門首長需設立獨立委員會尋求意見的程序亦取消。華員會會長利葵燕接受now新聞台《大鳴大放》訪問稱，擔心新機制對申訴人造成不公，或影響公務員士氣。她認為，上司權力需得到平衡，否則他可隨意「寫死」某個同事，「擦鞋文化」或「奉承」文化容易滋生，又或是公務員或不敢堅持自己有不同看法。
楊何：持續欠佳即已有多次機會
被問到申述次數減少會否造成不公，楊何蓓茵在商台《政經星期六》稱，若員工被指長持續表現欠佳，「他的表現大家都很清楚，仍有兩次申述機會已很好」。她說，表現欠佳者初期會獲機會，持續欠佳即「機會已給很多次」，做過多次工作評核、換過多次上司，而每次評核後上司都要面見並筆錄員工的意見，「另外多兩次申述給他表達個人看法都很足夠」。