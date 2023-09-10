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港聞

港聞二

前女友：當日被告正跟蹤 官：續偷情不合理

【明報專訊】2019年11月18日理大外圍暴動案，兩被告分別傳召前女友和工作伙伴擔任辯方證人。前女友供稱，當時擔心被告撞破她與另一男子約會，故透過手機定位功能找出被告位置。暫委法官劉綺雲質疑，前女友能理性分析被跟蹤一事，卻在情慾牽動下與別人在酒店過夜，是「感性大過理性」，說法並非真話。

定位顯示位置 非目睹不可靠

辯方證人何姓女子供稱，當時和被告孔君濠處於情侶關係的冷淡期，她與另一男子在大角嘴櫻桃街公園約會，晚上在彌敦道一間時鐘酒店「開房」。她稱透過手機「Find My Friends」定位功能，看到被告曾位於櫻桃街和彌敦道附近，疑遭被告跟蹤。

劉官在判辭表示，她供稱遭被告跟蹤一整日，擔心被告撞破她和另一男子約會，自己就要「做衰人」提議分手；與此同時，她卻和該男子在公園接吻和擁抱，可能刺激或挑動被告情緒，反應不合情理。劉官又稱，她講述從手機定位發現被告位置，實際上沒目睹被告行蹤，證供並不可靠。

另一辯方證人、擔任製作人的黃姓男子則稱，他和被告黎俊文為工作伙伴，當日致電要求被告到彌敦道一座大廈，前往客戶的公司取回相機。劉官不認為客戶會在欠缺保障之下向別人提供公司大門的密碼，加上證人供辭沒談及相機具體位置，說法有違常理，拒絕接納。

（反修例風暴）

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