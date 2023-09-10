理大外衝突 14人暴動罪成 官指環境證據強而有力 從裝備推論蓄意留守

一人已認罪 15被告6案發未成年

15名被告依次為案發時14歲的女生、李樂庸、鄧燁明、李文彬、林紫晴、孔君濠、桂雋豪、黎俊文、劉達森、李德輝、魏健、譚樂軒、譚文駿、譚伯全及田浩輝，其中6人案發時未成年。李文彬早前已認罪。

暫委法官劉綺雲在判辭表示，根據呈堂片段，任何人當晚身處油麻地碧街一帶，必然聽到示威者嘈雜聲和汽油彈爆炸聲等，必然知該處暴動，不會誤闖警方封鎖範圍。劉官形容本案環境證據的「累積效應」強而有力，被告必然知現場暴動；他們亦必定預期出現暴力場面，才攜有口罩、生理鹽水和消毒紗布等裝備到場，唯一合理推論是蓄意留守。

辯稱往尖東尋友 官質疑步行兩小時

女被告林紫晴早前自辯稱，當日在咖啡店下班，回家途中沒留意示威者。劉官反駁，林行近示威者卻沒留意人群，行為有違常理。男被告譚樂軒則自辯稱，當晚前往尖東尋找困於理大的友人，其間被人群推至碧街，遇上「人疊人」事件。劉官質疑他步行兩小時前往尖東，無考慮乘坐交通工具，說法不合情理。

譚樂軒另被控管有雷射筆，他辯稱雷射筆屬任職攀石教練的朋友。劉官質疑，施教者應確保學員安全，不會用雷射筆教導攀石，加上涉案雷射筆的功率為最高級別，他必然想準確擊中警員，裁定公眾地方管有攻擊性武器罪成。

辯方希望法庭為現時未滿21歲被告索取教導所報告，亦有大律師要求索取勞教中心報告。劉官問控方有沒有「強烈看法」告知法庭，「以免最後判完有啲咩情况」。控方稱，同一暴動事件只有判教導所的先例，沒有被告判入勞教中心。劉官最終為5名被告索取教導所報告，涉案15人全部還押至9月26日求情，另於10月4日判刑。

【案件編號：DCCC 799、462/2020】

明報記者

（反修例風暴）