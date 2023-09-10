涉預付卡洗錢逾億 5人被捕

買iTunes禮品卡轉售套現

警方今年8月在尖沙嘴一間電子產品店外拘捕59歲本地男子，在他身上檢獲300張預付卡及200張剛購買的Apple iTunes禮品卡。警方調查發現共8間本地公司在相若時間同樣利用預付卡洗黑錢，上周四（7日）以涉嫌串謀洗黑錢拘捕4名本地男子（42至59歲），分別為涉案公司持有人及董事，檢獲電腦、電話、單據、銀行文件、銀行卡、預付卡及現金等。

警方表示，最先被捕男子受聘於兩間紅酒貿易公司，兩公司於2021年9月至今年8月購入價值超過2000萬元、即4萬張預付卡，再在便利店及超級市場購買同等價值的Apple iTunes禮品卡，轉售套現。警方發現公司生意額及購買預付卡的資金差天共地，貨源及貨款來歷不明，追查發現集團先用不明來歷資金購買貨品，再以低於市價賣予零售商，盡快將不明來歷資金清洗「乾淨」，再用有關資金購買預付卡。集團及後再以跑腿購買保值或容易變賣貨品如電子產品、貴金屬等。

另外4間公司則疑為「地下錢莊」，處理多間日本註冊公司及銀行戶口，將不明來歷資金流入香港空殼公司及銀行戶口，進行多重「洗錢」，再存入預付卡並寄回日本於當地消費，警方形容手法為「U型洗錢模式」。餘下兩間涉案公司則屬空殼公司，被捕人本身有正常受薪工作，開設空殼公司處理大量不明來歷資金。