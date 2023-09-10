明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉預付卡洗錢逾億 5人被捕

【明報專訊】警方自上月拘捕5人，涉嫌自2020年利用8間本地公司以預付卡清洗1.05億元黑錢，其中兩公司購入價值超過2000萬元、即4萬張預付卡。

買iTunes禮品卡轉售套現

警方今年8月在尖沙嘴一間電子產品店外拘捕59歲本地男子，在他身上檢獲300張預付卡及200張剛購買的Apple iTunes禮品卡。警方調查發現共8間本地公司在相若時間同樣利用預付卡洗黑錢，上周四（7日）以涉嫌串謀洗黑錢拘捕4名本地男子（42至59歲），分別為涉案公司持有人及董事，檢獲電腦、電話、單據、銀行文件、銀行卡、預付卡及現金等。

警方表示，最先被捕男子受聘於兩間紅酒貿易公司，兩公司於2021年9月至今年8月購入價值超過2000萬元、即4萬張預付卡，再在便利店及超級市場購買同等價值的Apple iTunes禮品卡，轉售套現。警方發現公司生意額及購買預付卡的資金差天共地，貨源及貨款來歷不明，追查發現集團先用不明來歷資金購買貨品，再以低於市價賣予零售商，盡快將不明來歷資金清洗「乾淨」，再用有關資金購買預付卡。集團及後再以跑腿購買保值或容易變賣貨品如電子產品、貴金屬等。

另外4間公司則疑為「地下錢莊」，處理多間日本註冊公司及銀行戶口，將不明來歷資金流入香港空殼公司及銀行戶口，進行多重「洗錢」，再存入預付卡並寄回日本於當地消費，警方形容手法為「U型洗錢模式」。餘下兩間涉案公司則屬空殼公司，被捕人本身有正常受薪工作，開設空殼公司處理大量不明來歷資金。

上 / 下一篇新聞