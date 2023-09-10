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油柑頭首置地兩山墳 或與屋苑共存 消息：倘移除需至少一年

【明報專訊】荃灣油柑頭「港人首次置業」項目上月流標，房屋局即邀請房協接手承建，惟據悉項目問題複雜，包括地皮內有兩個墳墓及至少10間寮屋。記者上周三（6日）曾到場發現數幢寮屋已被收回，人去樓空；另樹林間至少見一個墳墓，即日後屋苑內住宅或與墳墓共存。地政總署回覆稱，該幅地可發展範圍不包括現存兩個墳墓。政府消息人士透露，過去急於批出招標的項目部分亦見有墳墓，而房屋局和房協可商討是否移除，惟或需時至少一年。

明報記者 李淑瑤

房屋局昨回應查詢稱，會盡快與房協商討有關承接首置項目的細節安排。

地陡峭樹林密 登山梯級難行

地政總署招標地圖所示，油柑地首置項目地盤面積約52萬平方呎，在屯門公路對上半山斜坡。記者在場見到至少3間寮屋已被封，門口掛上「政府土地」告示板，其中一間留有3隻狗。該處地形陡峭且樹林茂密，登山梯級因樹木倒塌而難以行走。至於尋覓墳墓過程可謂攀山涉水，因沒有一條平整道路可達，記者只能小心翼翼穿插樹林間，並在鄰近寮屋位置發現其中一個楊氏墳墓，而該墳墓只有簡單墓碑，未見拜祭用品。

約10寮屋收回 住客已遷

地政總署回應本報查詢稱，受油柑頭置業項目影響的住戶於政府6月公開招標前已全數遷出，相關臨時構築物已被圍封，待日後開展土地平整時一併處理；如招標文件顯示，該幅土地可發展範圍不包括現存兩個墳墓。

消息人士稱，當局公開招標賣官地，部分項目因急於推出，土地範圍內部分現存構築物或墳墓未及時清理，故在招標文件中會註明剔除於可發展範圍。消息人士又說，出於尊重考慮，政府一般會在墳墓附近張貼公告，待後人春秋二祭時知悉收地並商討遷移，而今次首置項目會由房屋局和房協決定是否移除有關墳墓，若處理恐要花至少一年。

何鉅業：打樁須避雨水道 道路料需擴闊

測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，礙於首置地皮下有荃灣雨水排放隧道，估計離地面40至80米不等，加上樓宇向海受風，打樁時需避開有關重要基建，以免建樓震盪和重力影響重要水道，這不單增加工程成本和時長，更會影響樓宇位置設計。他說連接首置用地和屯門公路的寶豐路寬度太窄，或未能滿足未來大型車輛出入需求，估計需與各部門商討擴闊或改劃道路。不過，何稱過去不乏在山坡建樓的項目，如沙田小瀝源山上都有不少私人屋苑和公共屋邨，因此油柑頭項目只需在建屋時考慮地理局限，並作相應設計。

何又說，油柑頭背山面水，雖偏遠但山下有麗城花園等屋苑，社區配套亦相當成熟。他估計未來房協或會在靠山更高位置建屋，建平台應可屏蔽位置較低的墳墓，不擔心項目內有墳墓會影響市民購買意欲。

相關字詞﹕地政總署 墳墓 港人首次置業 荃灣油柑頭

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