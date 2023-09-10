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貨車撞洗街車夾死工人 護航車百米遠 路署指引須停25米後

【明報專訊】赤鱲角昨日（9日）凌晨發生致命交通意外，一名機管局外判清潔工人在機場路近國泰城工作期間遭貨車撞倒，工人夾在貨車及洗街車中間身亡，貨車司機涉危險駕駛引致他人死亡被捕。現場所見，護航「箭嘴車」停泊在洗街車近百米外，較路政署指引遠。

機管局表示，一名負責公路車輛護欄清潔工作的服務承辦商員工，於機場路國泰城對開馬路工作時被車撞到死亡，對事件表示遺憾，會聯絡相關承辦商，跟進向死者家屬提供協助。

貨車司機涉危駕致死被捕

昨凌晨4時10分，涉事中型貨車沿機場路往駿運路交匯處方向行駛，駛至觀景路8號對開時，懷疑收掣不及撞向停泊上址的一輛洗街車，在地面工作的姓張清潔工人（55歲）走避不及，被夾在兩車之間，當場死亡，另一工人則及時閃避，沒有受傷。姓鄒貨車司機（44歲）事後胸口痛及四肢擦傷，送往北大嶼山醫院治理。他涉危險駕駛引致他人死亡被捕，案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進調查，目擊者可致電36611348與調查人員聯絡。

事後貨車車頭留下血痕，地上有大灘血迹及疑似肉塊，死者遺體以膠袋封好，放在路邊草叢。現場消息指，工人事發時大致完成工作，正收拾工具準備離開，貨車疑轉彎切入慢線時肇禍。現場所見，死者工友、洗街車司機有穿反光衣，該輛24噸洗街車有打「死火燈」，旁邊放有雪糕筒。事發路段為暗右彎，一輛相信用作護航的箭嘴車停泊在近百米外，從該位置視察未能見到洗街車，兩者距離亦較路政署指引推薦距離遠。

事發路段限速50公里，目前路政署「道路工程的照明、標誌及防護工作守則」僅要求在時速限制70公里或以上的道路的流動作業，須使用備有車載式緩撞裝置的護航車輛，對時速限制70公里以下沒同樣要求。但指引同時建議，在限速70公里以下的路段，護航車前端與作業中停下的工程車相距25米。

工會斥箭嘴車停百米外無用

清潔服務業職工會總幹事杜振豪說，箭嘴車停在百多米外不合理、難起作用，但在現行要求下公司可能沒有責任，指在偏遠、少車的道路上，司機容易超速，限速70公里以下道路同有風險，反映現時指引對馬路清潔工人保障不足。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕路政署 赤鱲角機場

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