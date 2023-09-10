自殺青年一成因財困 學者倡規管放債廣告

突然「疏爽」情緒起伏需留意

葉表示，2020至2022年間總約200名15至24歲青少年自殺，當中9.3%因財政困難。他分析，從事低收入、低技術工作年輕人較易出現財困，向銀行貸款要入息證明，聲稱「易借易還」的財務公司成為他們首選。他透露，輕生青少年遺書常見對家人的愧疚，「因不能自拔地借貸，唯有用生命償還，這是一個悲劇」。他強調，家人與學校對青少年非常重要，要讓他們看到未來，逐步改善，予他們向上游的動力，並提醒若發現他們突然「疏爽」或情緒大起大落，要留意是否向財務公司借貸，或已陷財困。

葉批評，財務公司向不懂節制及心智不成熟青少年借貸是「不負責任」，因當無力償還本金及高額利息時，財務公司就會不斷滋擾，財困青少年走投無路，只能以死解決。他建議政府針對借貸服務增設更多門檻，或規管財務公司於網上及電視的廣告，減少讓青少年接觸借貸；部分銀行信用卡的廣告或鼓吹借貸及過度消費的生活模式，建議同樣規管。

本報發現，部分財務公司有針對大專學生推出貸款計劃，只需身分證明文件及電話號碼等資料就可在網上貸款，毋須入息證明。社交媒體同樣充斥不同借貸帳號，facebook有人聲稱「現金即日到手毋須見面」，本報私訊該人稱需借1萬元，對方說可網上借貸，只需身分證照片及住址證明，當天就可過數，月利息0.6%。被問及若未滿18歲可否借貸，對方稱可以，但無回應是否持有放債人牌照。

財局：3年令147違規廣告糾正

財庫局表示，2020至2022年期間，放債人註冊辦事處共檢視逾千個放債廣告，就違規廣告發出147個糾正命令，所有個案已在指定時限內糾正。金管局稱，對於大專院校學生，銀行不應批核逾1萬元的信用卡額度，除非該學生以書面方式申請並提供證明具獨立償還能力的財務資料。警方表示，2020至2022年期間，違反《放債人條例》的個案有132宗，共29人被捕。

明報記者 潘明卉