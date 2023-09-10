BA.2.86易免疫逃逸 學者：齊針可防 稱近年市民多戴口罩乏抗體 冬季流感夾擊「挑戰大」

現時英國、美國、加拿大、以色列和泰國等最少10個國家都錄得BA.2.86個案。關日華在商台《政經星期六》提到，感染BA.2.86後的病症與普通新冠病毒相同，包括頭痛、發燒和流鼻水等。惟他留意到，有病人認為現時政府沒再通報新冠感染人數而輕視疫情，籲市民感染新冠半年後仍要接種疫苗。

反對兒童一刀切戴口罩

被問到預計年尾新冠疫情和冬季流感會否反彈，關日華稱「沒有水晶球」，但預計疫情會「嚴重」，因市民過往數年都有戴口罩且遵守社交距離措施，身體缺乏呼吸道病毒抗體，「冬季將會是非常大的挑戰，不是說笑」。

對於有專家擔心兒童戴口罩會影響免疫和語言發展，關日華同意，「絕對不贊成一刀切全部（兒童）戴口罩」。他提到，現時應教導兒童在適當時候戴口罩，例如出現咳嗽等病症或遇見他人有呼吸道病症。

政府今年4月調整「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」，除年滿6個月大、從未感染新冠的市民可免費接種首3劑外，5類優先組別人士包括50歲或以上者、孕婦和醫護人員等，亦可免費接種疫苗加強劑。

3歲以下接種率不足

翻查資料，截至今年9月3日，本港有94.5%人口已接種第一針新冠疫苗，當中有30.7%介乎半歲至3歲兒童接種最少一針。關日華認為，現時學童接種率尚可，但觀察到有兒童感染新冠後沒打齊兩針；3歲以下兒童接種率亦不足。