青少年自殺率8年升倍 低學歷失業高危

【明報專訊】明天是世界防止自殺日，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心昨聯同提供預防自殺服務的生命熱線，公布香港最新自殺數據，指出去年自殺率較2021年增近兩成至14.5，即每10萬人就有14.5人自殺（見表）。其中15至24歲青少年的自殺率較2014年增加近一倍至12.2，是8年新高。專家稱，自殺率增加與疫情和經濟不穩有關，料復常後情况會趨穩定。
整體自殺率兩年增18% 16年高
香港大學防止自殺研究中心根據死因裁判法庭於2023年7月31日前提供的死亡登記估算，推測2022年本港自殺率為14.5，較2021年增17.9%，是近16年新高。而青少年自殺率為12.2，中心發現當中低學歷與失業者的自殺風險較高，失業者比在職者自殺風險高15.5倍，低學歷者則較高學歷者高4.37倍。
生命熱線：精神健康求助增幅大
香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝指出，自殺率近10多年一直有緩慢下跌趨向，但自2021年回升。他相信因新冠疫情和經濟仍不穩，不少人有壓力，學生日常和社交生活亦受影響。而最近失業率下降，葉說或令待業者產生更多負面情緒和感挫敗；低學歷者又會自覺競爭力不足，認為前途黯淡，甚至引起精神健康問題。
「生命熱線」執行總監吳志崑指出，疫情後服務需求上升，本年首8個月已接獲82,070個來電，即每月平均有逾萬個電話求助，當中三成求助主因是感情困擾，其次是精神健康（27%）、個人關係（13%）和就業問題（11%）。生命熱線高級程序策劃經理余利安說，觀察到疫情前主因是精神健康的求助只佔約一成多，但近年增至近三成，反映更多人有精神健康問題，值得關注。
促助低學歷者進修
中心及生命熱線促請政府，為低學歷者提供更多進修機會，以扶持年輕人提升技能，增加向上流動的機會，令待業青年重拾盼望。為減低青少年因財困而產生死念，建議可提升年輕人的借貸門檻。另外，他們提出學校應加強學生對精神健康的認識，大眾亦可為精神病患者、康復者及特殊教育需要者提供更多工作機會。