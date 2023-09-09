青少年自殺率8年升倍 低學歷失業高危

整體自殺率兩年增18% 16年高

香港大學防止自殺研究中心根據死因裁判法庭於2023年7月31日前提供的死亡登記估算，推測2022年本港自殺率為14.5，較2021年增17.9%，是近16年新高。而青少年自殺率為12.2，中心發現當中低學歷與失業者的自殺風險較高，失業者比在職者自殺風險高15.5倍，低學歷者則較高學歷者高4.37倍。

生命熱線：精神健康求助增幅大

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝指出，自殺率近10多年一直有緩慢下跌趨向，但自2021年回升。他相信因新冠疫情和經濟仍不穩，不少人有壓力，學生日常和社交生活亦受影響。而最近失業率下降，葉說或令待業者產生更多負面情緒和感挫敗；低學歷者又會自覺競爭力不足，認為前途黯淡，甚至引起精神健康問題。

「生命熱線」執行總監吳志崑指出，疫情後服務需求上升，本年首8個月已接獲82,070個來電，即每月平均有逾萬個電話求助，當中三成求助主因是感情困擾，其次是精神健康（27%）、個人關係（13%）和就業問題（11%）。生命熱線高級程序策劃經理余利安說，觀察到疫情前主因是精神健康的求助只佔約一成多，但近年增至近三成，反映更多人有精神健康問題，值得關注。

促助低學歷者進修

中心及生命熱線促請政府，為低學歷者提供更多進修機會，以扶持年輕人提升技能，增加向上流動的機會，令待業青年重拾盼望。為減低青少年因財困而產生死念，建議可提升年輕人的借貸門檻。另外，他們提出學校應加強學生對精神健康的認識，大眾亦可為精神病患者、康復者及特殊教育需要者提供更多工作機會。