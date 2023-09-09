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為錢財血染家門 妻中刀危夫墮斃

【明報專訊】秀茂坪寶達邨一單位昨凌晨傳出打鬥聲，警方接報到場發現一名男子墮下簷篷，即場證實死亡，一女子身中多刀昏迷屋內，送院搶救危殆。警方列作企圖謀殺及自殺案，交由秀茂坪警區重案組跟進。

鄰居常聞爭執 死者為社署個案

墮樓56歲男子姓薛，任職足底按摩師，42歲女傷者姓卿，任職足部美容師，兩人為夫婦關係，居於達翠樓25樓一單位，育有一名現居內地的7歲女兒，現場沒有檢獲遺書，案件原因有待調查。據鄰居表示，兩夫婦經常爭執。社署表示，男事主為社署社工的跟進個案，女事主並非社署個案，醫務社工會按其福利需要提供協助。

寶達邨單位檢菜刀磨指甲工具

昨凌晨1時許，達翠樓多名住客聽到單位有爭執及激烈打鬥聲，發現一對男女在屋內打鬥。警方接報到場，發現男事主倒臥大廈簷篷重傷昏迷，疑從高處墮下，經救護人員檢驗即場證實死亡。其後在單位發現女事主身中多刀，滿身披血，昏迷倒臥屋內，由救護員急救包紮後，送往伊利沙伯醫院救治。

警方封鎖大廈出入口，登樓調查，並翻查閉路電視及在附近花槽搜尋證物，警方初步調查相信男事主從單位墮下，現場沒檢獲遺書，死因待驗屍確定。警方檢取一把菜刀、一把磨指甲金屬器具，相信是兇器，初步調查相信兩人因金錢問題糾紛。

另外，昨午3時許，秀茂坪邨秀慧樓51歲姓郭女子返家時，在20樓走廊突遭66歲姓羅男子持陶瓷刀襲擊，頭部被斬傷，郭女逃至後樓梯躲避及報警。男子逞兇後，在女事主手袋偷取4000元現金及一部手提電話，持刀逃離現場。女事主清醒，由救護車送往聯合醫院救治，警方在其身上搜出懷疑危險藥物，以涉嫌藏毒拘捕她。現場地下及牆壁遺有血迹、染血紙巾及一隻拖鞋。

伏擊前度斬傷頭 男子劫財逃逸

警方一度懷疑兇徒逃至附近大廈，擴大搜索範圍，大批警員帶備盾牌上樓搜查，其後翻查閉路電視片段，相信兇徒已離開，正追緝在逃男子。據消息，該男子懷疑是事主前男友，列作傷人案，由秀茂坪警區刑事偵緝第六隊跟進。

防止自殺求助熱線

■ 生命熱線 ： 2382 0000

■ 撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

■ 社會福利署 ： 2343 2255

■ 明愛向晴軒 ： 18288

■ 人生熱線：8100 8012

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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