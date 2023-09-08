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【Emily】報道：高官獲邀要上報「系統」分工 《東周刊》20年 特首偕5司局長赴宴

【明報專訊】上一任黃大仙民政專員黃智華獲地區團體大排筵席歡送，惹來爭議。特首李家超早前表明會喺內部「分工」，以免太多官員同時出席宴會場合。噚日《東周刊》20周年午宴，除咗特首之外，仲有多名司局長出席；而今日嘅民建聯籌款晚宴亦備受注目，外界關注被「分工」出席嘅官員究竟有咩人。now新聞台噚日就報道，話特首辦向各問責官員發電郵，提到司局長收到活動邀請要上報「活動管理系統」，等行政署長協調邊個去，甚至列出埋唔同活動嘅官員分配名單。

民建聯籌款宴 部分高官黨員身分出席

據報道，電郵提及今晚嘅民建聯籌款晚宴。民建聯副主席陳克勤噚日就回應話，已經邀請咗特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄同埋一啲官員出席，有啲本來係民建聯黨員嘅問責官員，會以黨員嘅身分出席。陳克勤覺得籌款晚宴同普通嘅聯誼有好大分別，雖然知道大眾對呢啲活動「有啲睇法」，但就話一路做開，亦都受社會各界認可。

至於噚日《東周刊》20周年午宴，同時係「香港經典品牌」頒獎禮，除咗李家超出席，多名官員都有去，包括律政司長林定國、政務司副司長卓永興、文體旅局長楊潤雄、保安局長鄧炳強、民青局長麥美娟。李家超致辭時祝賀《東周刊》「生日快樂」，並祝賀獲獎品牌；佢又提到下個月會發表施政報告，近日正聽取唔同界別嘅意見，歡迎大家繼續提供建設性意見。

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