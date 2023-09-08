【Emily】報道：高官獲邀要上報「系統」分工 《東周刊》20年 特首偕5司局長赴宴

民建聯籌款宴 部分高官黨員身分出席

據報道，電郵提及今晚嘅民建聯籌款晚宴。民建聯副主席陳克勤噚日就回應話，已經邀請咗特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄同埋一啲官員出席，有啲本來係民建聯黨員嘅問責官員，會以黨員嘅身分出席。陳克勤覺得籌款晚宴同普通嘅聯誼有好大分別，雖然知道大眾對呢啲活動「有啲睇法」，但就話一路做開，亦都受社會各界認可。

至於噚日《東周刊》20周年午宴，同時係「香港經典品牌」頒獎禮，除咗李家超出席，多名官員都有去，包括律政司長林定國、政務司副司長卓永興、文體旅局長楊潤雄、保安局長鄧炳強、民青局長麥美娟。李家超致辭時祝賀《東周刊》「生日快樂」，並祝賀獲獎品牌；佢又提到下個月會發表施政報告，近日正聽取唔同界別嘅意見，歡迎大家繼續提供建設性意見。