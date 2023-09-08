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港聞

港聞二

足球員涉強姦 事主稱僅屬朋友間好感

【明報專訊】前港超足球員葉嘉宇涉嫌強姦女學生的案件，昨於高院續審。事主供稱，當晚她應邀與被告外出，其後被告駕車接載她前往大潭水塘，她途中已感擔心，因與被告閒聊才放下戒心。辯方指出事主對被告有好感，事主否認並稱只是朋友間的好感。審訊期間有陪團員表現不專心，法官決定解除該名陪團員的職務。

被告摸胸被拒「神情低落」 事主出言安慰

本案發生於2021年3月，前日證供提及案發時17歲的事主X，與被告一次偶然結識下交換Instagram聯繫方法，其後兩人開始在網上聊天。

X昨日供稱，當被告提出前往大潭水塘後，X起初感到擔心。到埗後被告在車內與X對望，之後開始親吻X、攬X腰，及伸手觸摸X胸部。X同意她直至被摸胸時才開口拒絕被告。X又問被告是否有女友，及是否對其他女士這樣調情，被告聽後神情低落，X反而安慰他。

辯方質疑X被侵犯後仍安慰被告，X解釋她以為其說話傷害被告，才安慰對方，不等於她喜歡被告。X又稱，當被告開始脫褲時，X出聲要求他不要除，及後被告抬起及捉緊X雙腳，致X不能反抗。惟X同意以上說法直至盤問時才出現，原因是她之前忘記說及以為不重要。

本案審訊原有7名陪審員，法官昨解除其中一名陪團員的職務，並向其餘陪團員解釋，此舉出於該名陪團員在審訊期間表現不專心，法庭須確保有公平的審訊。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 128/22】

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