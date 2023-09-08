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港聞

港聞二

少報欠街數每月還款額 警長認騙遮仔會16.5萬

【明報專訊】47歲男警長兩度虛報每月貸款還款額，詐騙俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社向他批出兩筆共逾16.5萬元貸款，被控兩項欺詐罪。男警長昨於東區裁判法院認罪，辯方求情稱他已清還貸款。裁判官批評被告身為警員知法犯法，考慮到本案涉及款項不少，認為即時監禁無可避免，下令先替被告索取背景報告，押後至9月21日判刑，其間被告需要還押。

被告黃栢倫（47歲）在控罪書報稱公務員。辯方求情指，被告1998年加入警隊，於2015年升任警長，現因本案停職；他已償還兩筆貸款，很可能失去工作和長俸，重犯風險不高。辯方解釋，被告當時沉迷賭博而借貸，他目前不再賭錢，又稱涉款金額在同類案件之中不算高，望法庭索取社服令報告後判刑。裁判官考慮到被告任職警員及案情後，拒絕辯方建議。

控方情報指被告生活奢華不符收入

控方案情指，情報顯示被告的生活習慣奢華，與他擔任警長的收入和財政背景不符。首罪發生於2017年8月14日，被告到訪香港警察儲蓄互助社辦公室申請貸款，他報稱其他貸款的每月還款額為9000元，兩日後他獲互助社批出110,160元貸款。警方調查發現他當時向數間財務公司借款共67萬元，實情每月還款額為2萬多元。

次罪發生在2019年6月20日，被告再度向互助社申請貸款，聲稱其他貸款的每月還款額為5000元，4天後獲批55,800元貸款。實際上被告有向財務公司借款共137萬元，每月還款額近4萬元。他遭揭發報稱還款額分別少了1萬多元及3萬多元，其後於2022年9月被捕。他在警誡下承認簽署聲明確認申請資料均屬真確及完整，以及另向財務公司申請借錢。

【案件編號：ESCC1508/23】

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