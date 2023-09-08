婦胸藏16易危蜥蜴返內地 內地海關福田口岸截獲 港不限制出入口

衣著臃腫 蜥蜴分藏5口袋

內地海關總署辦公廳官方微博「海關發布」昨發文指，近日皇崗海關關員在福田口岸旅檢進境渠道，發現一名旅客神態異常、衣著臃腫，隨即對她進一步檢查。經檢查後，海關關員從旅客胸部位置查獲5個白色束口袋，袋內裝有16隻活體印尼斑帆蜥，該批印尼斑帆蜥已交由相關部門處理。

未名列公約 可申報出入口

陳輩樂表示，雖然印尼斑帆蜥在《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》（下稱「名錄」）列明為「易危」，惟未名列「公約」，進出口本港不受管制，只需向漁護署申報便可自由出入口，市面上亦有店舖售賣。對於有人涉嫌走私印尼斑帆蜥，陳稱，印尼斑帆蜥屬「易危」物種，走私及進出口無限制令人擔心，認為政府應加強監察珍禽異獸貿易。

根據漁護署資料，若物種屬名錄的瀕危或極度瀕危物種，在本港均受《保護瀕危動植物物種條例》管制，任何人進口、出口、再出口或管有瀕危動植物（包括其部分和衍生物）均受許可證制度規管，違反即屬違法（縱非商業用途），最高罰款1000萬元及監禁10年，物品亦會在定罪後充公。