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民建聯促遷走紅磡殯儀館 甯漢豪：維持規模未擬搬

【明報專訊】民建聯昨就九龍城未來規劃提出多項建議，包括要求政府逐步遷走紅磡區的殯儀館，同時加快重建土瓜灣十三街、馬頭圍邨和真善美村，以及貫通九龍東西區海濱長廊等。發展局長甯漢豪稱，政府暫未有計劃搬移紅磡殯儀館，但會維持現有規模；又希望市民給予市建局空間規劃重建項目，強調業主要做好樓宇維修。

民建聯昨舉行九龍城未來規劃發展社區交流會，九龍城區議員兼立法會議員李慧琼表示，九龍城區可說是全港最多舊樓的區域，區內設施和建築物都出現老化，市區更新步伐有待加快。她說，九龍城部分地區較早發展，導致與區內一些規劃發展不協調，例如難以貫通已有建築物的海濱範圍；而紅磡區殯儀業活動如燒衣、拜祭都為居民帶來滋擾。

九龍城區議員關浩洋表示，紅磡區殯儀業早已飽和，超出民生負荷，需解決靈車「隨街泊」問題，希望政府在未來規劃中妥善安排殯儀業選址，並將殯儀業遷出紅磡。

十三街多廈須強制驗樓 籲做好維修

甯漢豪在會上稱，政府於2021年擱置「沙嶺超級殯葬城」計劃，目前思考會否在沙嶺設置數十萬骨灰龕位；現階段可做的是避免紅磡區殯儀業「氾濫」，維持現有規模。

甯又表示，政府和市建局清晰知道重建「十三街」的訴求。「十三街」多幢樓宇收到強制驗樓通知，呼籲業主不要漠視樓宇安全，要做好維修工作。

爭年內提修例降強拍門檻

另外，甯漢豪說政府爭取今年底向立法會提交降低大廈強拍門檻的修訂條例草案，希望業主不要把強拍視為「洪水猛獸」，形容私人市場能為舊區重建工作提供「多一把手」，政府亦會成立專責辦公室為業主提供法律支援服務。

她說，九龍城區不少海濱範圍涉私人地段，因此政府未能打通海濱長廊，但期望明年向立法會提出修訂《保護海港條例》，日後在維港海濱的私人土地對開範圍，可更易啟動搭建棧道等簡單工程。

相關字詞﹕發展局 民建聯 九龍城

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