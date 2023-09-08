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港聞二

交施政報告88建議 民建聯倡樓市減辣 鼓勵生育

【明報專訊】特首李家超下月發布任內第二份《施政報告》，民建聯昨向政府提交88項建議，涵蓋六大範疇，短期措施之一為樓市「減辣」。房屋局回應本報查詢稱，會繼續留意住宅物業市場，維持私人住宅市場健康發展，未回應會否「減辣」。長期措施方面，民建聯期望發展多元經濟，推動旅遊業高質量發展。至於民生方面，民建聯建議推動愛國教育、鼓勵生育，惠及社會大衆。

減第二幢稅率 專才離港始徵稅

民建聯本年度的施政報告建議主題為「振經濟，惠民生」，建議適度減少樓市辣招，例如將本地居民購入第二幢物業從價印花稅由15%減至6%，外來專才在港置業時先豁免稅項，如未住滿7年便離港才徵收。民建聯副主席、立法會議員周浩鼎表示，調整購置第二幢物業稅率，可提升市民購置第二物業的誘因。

部分政黨早前亦提議樓市「減辣」，其中新民黨副主席、選委界議員黎棟國聯同黨友向特首提交建議時，提出本地永久居民首置600萬以下物業，印花稅應減至100元。

提供生育津貼 設兒童專頁

至於其他政策建議，民建聯議員鄭泳舜認為，政府舉辦的夜經濟活動不應局限於中秋及國慶，大型節慶或大型會議在港舉辦時可再籌辦，期望政府於啟德一帶設置輕軌，便利遊客由郵輪碼頭轉達市區。民建聯選委界議員林琳則希望政府推動更多鼓勵生育措施，例如卵子銀行儲存時間由10年增至30年，為新生嬰兒及孕婦分別提供1萬及2萬元津貼，增設兒童事務專員統籌兒童政策，設立由政府、家庭及第三方供款投資的新生代儲蓄基金。

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