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收酬助買優惠機票 國泰3人囚5至6月 官指控方誇大損失 應裁判法院非區院審

【明報專訊】國泰航空3名時任員工涉利用員工福利替另外3人購買49程機票，從中賺取共約9萬元。前女艙務長承認3項串謀使代理人接受利益罪，兩名前空少和空姐各被裁定一罪罪成；前艙務長昨在區域法院判入獄半年，其餘兩人判囚5個月，並交出得益。法官稱本案涉貪腐，但質疑控方誇大國泰虧損金額，認為案件應在裁判法院處理。

律政司：視嚴重程度整體案情考慮

律政司發言人回覆本報查詢時稱，檢控人員會視乎罪行嚴重程度、整體案情及其他相關因素等，考慮合適審訊法庭。就本案而言，律政司已在聆訊陳述，無進一步補充。

3名被告依次為前艙務長劉靜雯（36歲）、前機艙服務員李仲輝（28歲）和王愛婷（33歲）。3人涉3項串謀使代理人接受利益罪，劉承認3罪，審訊中以控方證人身分作供，李和王各被裁定一項與劉干犯的串謀罪成。據控方案情，3名被告提名的人於2018年至翌年以員工優惠價購買49程機票，涉及約86萬元。

官：員工價只適用滯銷票 國泰得益

至於國泰的損失，法官郭啟安判刑前明言不認同控方計算方法，指員工價只適用於滯銷機票，故國泰不但無損失，更是從中獲益。控方表示明白，但涉案獲提名者根本不應以員工價購得機票。郭官稱這屬檢控基礎，惟質疑控方在計算虧損時有所混淆和誇大，案件不應在區院處理。

郭官引述辯方求情，指劉靜雯2008年加入國泰，工作表現出色，因案件和生產承受巨大精神壓力，需心理輔導。李仲輝案發時剛入國泰，受影響犯案，王愛婷則有財政困難。庭上透露3人歸還約9萬元不當收益給國泰。

郭官表示，案件有貪腐性質，即時監禁無可避免，但認同辯方所稱，國泰於事件無實際損失，控方向法庭提供的金額不準確。郭官考慮3人無案底、已還款等，以監禁6個月為每罪量刑起點，因劉靜雯認罪和協助控方舉證，判她入獄半年，餘下兩人願意賠償，各減刑一個月，同囚5個月。

【案件編號：DCCC 490/21】

相關字詞﹕法庭 機艙服務員 國泰航空 串謀使代理人接受利益罪

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