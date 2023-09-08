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港聞

港聞二

一店多種計價單位 蟲草按「錢」計一斤28萬元

【明報專訊】「錢」為中國傳統度量衡質量單位，10錢為1兩，而傳統上1斤等於16兩。本報記者昨到被點名譴責的藥店觀察其藥材和參茸海味標示的價錢，不同貨品的計算單位有否不同，主要分為「錢、兩、斤」，有兩店貨品的價錢牌均印上「買滿一斤以上九折」。其中「521生活百貨」，野山蟲草標明售1980元，單位計算為「每錢」，客人如買一斤，折後需付逾28.5萬元。

「兩」「錢」字小不顯眼

消委會表示，大部分的投訴涉及俗稱「斤變兩」、「兩變錢」的不良營商手法，價錢牌通常標示非常顯眼的售價，但售價下方卻以非常細小及不顯眼顏色的字體標示重量單位，如每兩或每錢，令消費者難以察覺。

據記者昨在「藥城」及「521生活百貨」觀察，藥材及海味貨品均會在價錢牌印上「買滿一斤以上九折」，其中「藥城」會以紅底白字展示貨名，黃字展示售價，配以黑色字句「單位計算每錢」或「單位計算每兩」等，例如花旗參標價680元，單位計算為「每兩」；野山石斛售198元，單位計算為「每錢」。記者根據對價錢牌上信息的理解計算，若兩者各買一斤，花旗參折後需付9792元，野山石斛需28,512元。

至於「521生活百貨」會以「紅底黑字」標示貨名及價錢，其中「金絲石斛皇」售980元，單位計算為「每錢」，一斤折後逾14.1萬元；「極罕野生花旗參」售3680元，單位計算則為「每兩」，一斤折後約5.3萬元。

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