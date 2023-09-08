改名未必「甩身」 消委：1年內可追究

「藥城」前身「宗宏堂」 8年前被譴責

消委會表示，點名譴責前曾約見4間藥店的負責人，當中一名聲稱是「藥城」及「521生活百貨」處理會計的代表，否認店舖職員有不良銷售行為，但承諾會向管理層傳達消委會的信息；「環球大藥坊」負責人拒絕會面，但承諾改善營商手法及妥善處理相關投訴個案。

消委會發現，「藥城」舖位前身是名為「宗宏堂大藥坊有限公司」的藥店，2015年被消委會點名譴責以不良手法經營，翻查公司註冊處，「藥城」其中一名股東是「宗宏堂大藥坊有限公司」。至於「環球大藥坊」雖已結業，被「安康大藥坊」取代，但據商業登記紀錄，「環球」及「安康」同樣由「新兆財有限公司」營運。

本報記者昨午約12時到場觀察，涉事藥店位於崇光百貨後面的東角道連接駱克道「同一條街」上，昨仍有營業，店內客人不多。「安康大藥坊」有兩名員工及數名客人，大批傳媒追問店員，其中一名男店員自稱「第一日返工」，又說負責人不在店內，未回應其他提問。訪問後，該店員突關燈及落閘，隨即離開。

「安康」店員受訪後突拉閘

至於其餘兩店，「521生活百貨」女職員連番稱「唔清楚」，被問遭消委會點名會否覺得不公平，她說「咁就梗係啦」；至於會否擔心影響生意，她反問「你話呢？」「藥城」職員對所有提問皆回應「唔知、唔知」，又稱從未見過老闆，反問「使唔使咁多人（傳媒）？」