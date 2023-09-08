明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

消委點名譴責銅鑼灣4藥店 計價單位不清「磨粉」逼交易 消委：警示害群之馬

【明報專訊】消委會昨點名譴責4間位於銅鑼灣的藥店營銷手法不良，包括以「斤變兩」、「兩變錢」手法，刻意迴避說明計價單位，速速「磨粉」逼客人完成交易，最終顧客要支付貴10倍甚至16倍價錢，最大額個案需付逾10萬元買藥材。消委會指出，相關投訴數字自通關後明顯增加，打擊本地零售和旅遊業，影響旅客體驗並嚴重損害香港聲譽，批評有關藥店屢勸不改，約見時承諾改善但新投訴仍不斷，故決定公開譴責。

批屢勸不改 店方承諾改善續有投訴

消委會亦指出，有關不良銷售手法可能涉及誤導性遺漏，有可能觸犯《商品說明條例》罪行。總幹事黃鳳嫺透露，該會與海關有「秘密通報機制」，在考慮消費者意願下，不時會將投訴個案轉交海關審視，強調藥店退錢和被檢控與否絕無關係，檢控工作由海關獨立審視。海關回覆本報稱，去年1月至今年8月共開立13宗涉及「參茸海味及中西藥業」調查個案，其中8宗完成調查，已對6人及一間公司作出檢控。

佔同類投訴三成 通關後投訴明顯增

被點名的4間藥店主要售賣中藥材及乾貨海味，分別為「藥城」、「521生活百貨」、「安康大藥坊」及其前身「環球大藥坊」（見圖）。消委會在2021至2023年8月的32個月間，接獲96宗涉及該4店的投訴，佔期內同類投訴31%，當中80宗涉不良銷售手法；單今年首8個月已錄得49宗投訴，總金額逾58萬元，平均每宗涉款約1.2萬元，當中10宗來自本港消費者，內地客佔37宗。

有藥店曾被譴責 改名續營

黃鳳嫺表示，藥店的不良銷售手法較以往「聰明」，除不清晰地書寫藥材單位，亦會同時推介多種藥材，但各項藥材計價單位不同，混淆客人（見另稿）。消委會指出，藥店會以非常細小及不顯眼顏色的字體標示重量單位，如每兩或每錢，但內地客慣常以斤作計價單位，較易被誤導，店員常在顧客顯示購買意欲時，迅速將藥材或海味搗碎或切片，強迫顧客完成交易。消委會亦留意到有藥店於2015年被點名譴責，改名繼續經營。

最大額個案 內地客付近11萬

消委會商營手法研究及消費者投訴審查小組副主席彭楚夫提到最高金額個案，指今年初有內地旅客一家三口到「環球大藥坊」購物，店員介紹中藥但無提及價錢及單位，事主稱有興趣後，藥店隨即將藥磨粉，並收取10.9萬元。事主到海關舉報，先獲退款兩萬多元，再向消委會投訴後獲全數退款。

另一個案涉及內地大學生情侶。兩人到「藥城」打算買止痛藥膏，店員先後推薦兩種中藥材，未有具體交代計價單位，標示字體亦大小不一，又刻意混淆兩種藥材，推銷時已為藥材磨粉，索價兩萬元，情侶討價還價後最終付一萬元，向消委會投訴後獲退款。

彭楚夫說，今年首8個月接獲的所有相關投訴，經調停後，藥店均願退還部分或全部款項。不過，消委會其後不斷接獲有關4店的投訴，「藥城」增8宗投訴、「521生活百貨」增5宗投訴、「環球」與「安康」共增4宗。黃鳳嫺認為，點名譴責可向不良分子及害群之馬發出強烈警示，亦有助教育消費者，亦呼籲各監管及執法機關加強監管、果斷執法。

上 / 下一篇新聞

深夜黑雨浸多區 觀塘線大半條停駛 深圳水庫零時排洪 天文台：1884年來單小時最大雨
深夜黑雨浸多區 觀塘線大半條停駛 深圳水庫零時排洪 天文台：1884年來單小時最大雨
車長凌晨車廠遭撞斃 工會：制服沒明顯反光增風險
車長凌晨車廠遭撞斃 工會：制服沒明顯反光增風險
指車廠超泊擋光 工會促換回舊款熒光制服
指車廠超泊擋光 工會促換回舊款熒光制服
「便利投考」 警隊兩年三改要求 掌上壓取代手握力測試 穿梭跑「手觸線」變「腳觸線」
「便利投考」 警隊兩年三改要求 掌上壓取代手握力測試 穿梭跑「手觸線」變「腳觸線」
競委會查 國泰馬航「共享航班」難產
競委會查 國泰馬航「共享航班」難產
旅行袋藏屍案 地產職員：案發單位租上租 業主不知情
旅行袋藏屍案 地產職員：案發單位租上租 業主不知情
科學園深圳分園開幕 16科企進駐 李家超：兩地合作共贏成果
科學園深圳分園開幕 16科企進駐 李家超：兩地合作共贏成果
科企稱兩地各有優勢：保留港總部可吸國際人才
科企稱兩地各有優勢：保留港總部可吸國際人才
李卓人等犯聚被拒上訴 終院：已成空文審之無益
李卓人等犯聚被拒上訴 終院：已成空文審之無益
改名未必「甩身」 消委：1年內可追究
改名未必「甩身」 消委：1年內可追究
一店多種計價單位 蟲草按「錢」計一斤28萬元
一店多種計價單位 蟲草按「錢」計一斤28萬元
收酬助買優惠機票 國泰3人囚5至6月 官指控方誇大損失 應裁判法院非區院審
收酬助買優惠機票 國泰3人囚5至6月 官指控方誇大損失 應裁判法院非區院審
交施政報告88建議 民建聯倡樓市減辣 鼓勵生育
交施政報告88建議 民建聯倡樓市減辣 鼓勵生育
民建聯促遷走紅磡殯儀館 甯漢豪：維持規模未擬搬
民建聯促遷走紅磡殯儀館 甯漢豪：維持規模未擬搬
大窩口邨火警煙捲半空 兩人不適
大窩口邨火警煙捲半空 兩人不適
婦胸藏16易危蜥蜴返內地 內地海關福田口岸截獲 港不限制出入口
婦胸藏16易危蜥蜴返內地 內地海關福田口岸截獲 港不限制出入口
少報欠街數每月還款額 警長認騙遮仔會16.5萬
少報欠街數每月還款額 警長認騙遮仔會16.5萬
足球員涉強姦 事主稱僅屬朋友間好感
足球員涉強姦 事主稱僅屬朋友間好感
涉滋擾阿布泰 5人控遊蕩 申其他方式處理
涉滋擾阿布泰 5人控遊蕩 申其他方式處理
大灣區GBA專題：今年首7個月統計 粵零售增長減 地產投資跌幅擴
大灣區GBA專題：今年首7個月統計 粵零售增長減 地產投資跌幅擴
灣區手記：小插曲 ／文：尚東美
灣區手記：小插曲 ／文：尚東美
【Emily】報道：高官獲邀要上報「系統」分工 《東周刊》20年 特首偕5司局長赴宴
【Emily】報道：高官獲邀要上報「系統」分工 《東周刊》20年 特首偕5司局長赴宴
【Emily】海牙國際私法亞太周會議 周一港開幕
【Emily】海牙國際私法亞太周會議 周一港開幕
【Emily】36體育館直播亞運 為港將打打氣
【Emily】36體育館直播亞運 為港將打打氣
【Emily】香港大馬學生交流 互相接待同遊兩地
【Emily】香港大馬學生交流 互相接待同遊兩地
【Emily】香港仔漁港遊 2.5元玩兩個鐘
【Emily】香港仔漁港遊 2.5元玩兩個鐘
【Emily】十一煙花 香港電訊富衛人壽贊助
【Emily】十一煙花 香港電訊富衛人壽贊助