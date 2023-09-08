李卓人等犯聚被拒上訴 終院：已成空文審之無益

【明報專訊】2020年五一勞動節，工黨李卓人及社民連梁國雄等8人在金鐘遊行，裁定違反4人「限聚令」罪成。其中4人申請終極上訴，終審法院即日駁回上訴許可，昨日頒判辭，解釋裁決理由。終院常任法官李義表示，限聚令所屬的規例已不復存在，變成「一紙空文」（Dead Letter），且該規例因應緊急公共衛生才制定，失效期快及非成文法例，不見得受理上訴方申請會有所得益。
4名上訴人為郭永健、何偉航、麥德正和李卓人，各人原審罪成判囚14天，緩刑18個月。上訴方爭議，涉案者是否參加受禁群組聚會，以及參與和平集會可否構成合理辯解。
常任法官李義、林文瀚及非常任法官鄧國楨一同審理申請。常任法官李義撰寫判辭指出，限聚令所屬的規例今年3月31日後已失效，變成「一紙空文」，上訴方亦未就規例的失效提出重要的法律議題。該規例的正確詮釋已不再重要，更遑論其重大廣泛的重要。
上訴方指日後疫情 相似規例或重現
官指說法站不住腳
雖然上訴方補充陳辭稱，日後遇上相似疫情時，當局可能會採用相似的限聚令規例，並邀請法庭注意，新冠肺炎與SARS兩者爆發年份的相差不超過20年。
惟法官稱上訴方理據站不住腳，並說當然沒有人會希望疫情捲土重來，但即使情况如此，亦沒有基礎假設當局會採用相同形式、措辭及註釋的規例，因防疫管理方式是視乎疫症性質、傳染模式而量身制定。
法官又指，該規例非成文法例，失效期快及時有修改，與成文的商業法及刑事法不同，法庭不認為審議該規例會有所得益。