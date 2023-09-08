科企稱兩地各有優勢：保留港總部可吸國際人才

生物科技公司港總部20員工

深圳實驗室明年料增至100人

莫偉軒表示，不擔心企業進駐深圳分園後會遷出香港，又稱已進駐及未來2至3個月將進駐的30至40間企業，均會保留在香港的總部。大灣生物有限公司在2019年成立，主力結合人工智能技術進行細胞株開發（CLD），助加快藥物開發流程，為進駐深圳分園的首批公司，公司聯合創始人陳亮表示，香港總部的主要功能是「吸引腦子、商務人才」，員工約20人，深圳則主要是實驗室，員工80多人，料明年增至100人；他形容深圳分園與港相鄰，日後人才可交互在兩地工作。

同樣進駐深圳分園的奧智元科技（深圳）有限公司，業務為研發軟件系統，透過整合大樓的感測器數據，例如樓宇溫度、濕度、人的流動等，以助控制中央冷氣系統等。該公司署理首席執行官彭沛然表示，香港總部日後會負責研發及客戶推廣，深圳主要是開發程式團隊。

香港應科院首席營運總監陳滿恒舉例，應科院研發車聯網多年，但香港道路環境路面較逼、車亦較密集，要實行測試較困難，而內地空間較多，測試場景較香港豐富。陳期望可通過落戶深圳分園，將香港研發能力強的優點結合內地的測試環境，助成果落成。