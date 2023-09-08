科學園深圳分園開幕 16科企進駐 李家超：兩地合作共贏成果

昨日開幕的科學園深圳分園，位於河套深港科技創新合作區內的深圳園區。兩地多名官員昨出席開幕禮，包括深圳市委副書記及市長覃偉中、福田區副區長朱江等；本港則包括財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局長孫東等。特首李家超透過視像致辭稱，科學園深圳分園作為在河套合作區的首批香港項目之一，將率先服務計劃開拓大灣區業務的創科企業。

進駐深圳分園的16間公司或機構包括生物科技、微電子範疇的企業，亦包括香港應科院。科技園公司大灣區發展總監莫偉軒昨表示，期望將香港科學園的良好經驗帶到深圳，將服務平台由香港延伸到大灣區，助科創企業進入內地市場。

可納60成熟企業 另設孵化器

深圳分園建有兩幢大樓，莫偉軒稱，樓面面積2.1萬平方米的大樓會提供予不多於60家相對成熟的企業，另一幢樓面面積1萬平方米的大樓將推出孵化器培育約100間中小企業落戶內地。

莫偉軒預料，進駐企業的數目將在未來2至3個月由現時16間增至30至40間，明年3月底增至50間左右。

科技園稱按多項準則甄別企業

莫偉軒續稱，科技園公司作為公營機構，會按多項準則甄別企業，包括科技含量、市場潛力、團隊構成、人才及就業的投入能力等。莫指出，深圳分園會跟從香港科學園做法，包括為進駐企業提供投資服務、商務對接、人才培訓等；另外，在港企進駐深圳分園之初，會支援開設銀行帳戶、公司登記等。

除有公司由香港「北向」進駐，莫透露亦有引進內地公司「南向」來港，在過去4至5個月已接觸50至60間公司，包括上周一間新能源汽車企業已來港進駐。

明報記者