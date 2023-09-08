旅行袋藏屍案 地產職員：案發單位租上租 業主不知情

鄰近地產公司職員稱，陸姓女業主10多年前經該公司租出單位予甄姓裝修師傅以擺放裝修器具，多年來準時交租，「裝修佢自己搞掂、冇咩煩業主，一直相安無事」，故一直續租，租金4000多元，最近一份租約將在兩個月後到期。她說，業主看新聞才知單位分成劏房出租，聯絡裝修師傅不果，「佢（裝修師傅）就賺錢，業主就慘」，目前仍待警方聯絡，了解何時解封。

地政總署回覆稱，該工廈地契訂明該地段只准作「工業及／或倉庫」用途；荃灣及葵青地政處過去沒接獲涉該單位投訴或採取執行契約條款行動，地政處會派員視察涉事單位。

保安：日前街坊稱聞單位爭執

事發劏房單位門外放有白花及水果，大廈保安到場拜祭，稱不時見范姓死者生前外出行山，日常均有打招呼，閒聊時聽聞老翁反映鄰居噪音，不算正式投訴，前幾天街坊有提及該單位有爭執，但不知詳情。

有在工廈工作的街坊稱，老翁以前在地下開公司「打鐵」，前舖後居，退休後搬上9樓，常「一支公」外出及行山，身體壯健。士多老闆稱老翁好友善「講得笑」，有子女，退休逾兩年，他對命案感不開心。

街坊麥先生稱呼老翁為「白頭佬」，印象中性格較麻煩、「扮晒嘢」，稱他退休後將地下舖位以160萬元出售，形容他「有啲錢」。據麥了解，該單位分成兩間約150多呎劏房，租約快到期，老翁正另覓單位，「過唔到呢關，如果租約早啲、或者上個月到期，咁咪冇事囉」。他稱，事件中另一名死者、26歲「肥仔」最初在8樓租用單位與友人舞獅、練習國術，其後一度搬走，後來再搬上9樓，認為「（肥仔）個人冇乜嘢」、「街坊都話唔知點解佢咁衝動」。