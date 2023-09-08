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港聞

港聞二

競委會查 國泰馬航「共享航班」難產

【明報專訊】國泰航空和馬來西亞國際航空（馬航）早前原擬訂立「共享航班」商務合作協議，兩航可就往返香港大馬的航線定價協調，以及攤分航線收益及成本等，競爭事務委員會認為協議可能違反《競爭條例》，去年介入調查。競委會昨日公布，兩間航空公司最後於調查期間，即今年7月上旬通知競委會決定放棄落實協議，競委會遂決定結束調查。國泰回覆本報查詢稱，兩公司於接獲競委會可能提出的明確意見或關注前，已決定基於「商業考量」終止磋商，磋商於今年7月31日終止；國泰強調，整個過程一直遵從香港及大馬法規，全面配合相關工作。

原協議攤分收益 協調定價

國泰及馬航早前建議，就所有由國泰及馬航營運、往返香港與馬來西亞的定期客運航班，訂立「共享航班」協議，涵蓋兩條香港往返吉隆坡或檳城的直航航線，以及14條經吉隆坡轉機、往返香港大馬航線。

競委會稱，如屬「共享航班代碼」協議，即航空公司將航班代碼用於另一公司營運的航班，通常僅涉市場推廣，不涉攤分收益及成本，惟是次「共享航班」協議，不論航班實際由哪間航空公司營運，兩航都會攤分航線收益及成本，且可合作定價協調、網絡規劃和協調航班時間表等。

競委：協議降減價改善誘因

競委會稱，留意到兩航去年5月就協議向馬來西亞航空委員會申請當地競爭法個別豁免，遂主動向兩航索取資料，經審視後有合理因由懷疑協議可能違反本港《競爭條例》，遂展開調查。

競委會稱，調查期間初步評估認為，往來香港大馬的航空客運服務市場高度集中，兩航市場佔有率相當高，其他公司要進入市場或擴充業務存障礙，未必能對兩航構成足夠競爭制約；而落實協議後的實際效果，等同兩航以單一實體經營航線，兩航之間競爭或因而消除。會方關注，協議雖可能帶來經濟效益，但可能降低兩航減價和改善服務質素誘因。

競委會行政總裁畢仲明稱，新冠疫情過後旅遊業復蘇強勁，往返港馬的航線是一大熱門選項，留意到公眾曾反映疫後旅費大幅增加，將密切留意情况，如當中涉及反競爭行為或缺乏競爭，定必跟進。

相關字詞﹕馬來西亞國際航空 國泰航空 競爭事務委員會

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