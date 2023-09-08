「便利投考」 警隊兩年三改要求 掌上壓取代手握力測試 穿梭跑「手觸線」變「腳觸線」

現時投考警員、督察和輔警須接受4 x 10米穿梭跑、手握肌力、立定跳高和800米跑共4項體能測試（見表）。本月21日起，手握肌力測試將以掌上壓取代，男子和女子合格標準分別是30秒內完成13下和9下；考生現時在4 x 10米穿梭跑每次轉身要用手觸線，亦將改為用腳觸線，評分標準不變。

警：美澳考掌上壓 難度未減

警察學院基礎訓練學校體能訓練及急救組總督察王得財解釋，掌上壓是警察學院基礎訓練項目之一，更改可助投考人從選拔過渡到訓練，亦可自行練習。人事部招募組警司陳杰峰指，美國和澳洲部分州份警隊有採用掌上壓考核，故作有關探討，並稱掌上壓用上更多組肌肉，難度未有下調，加上學院要求不變，能確保考生有足夠體能服務市民和保護香港。

教大健康與體育學系副系主任雷雄德說，訓練與時並進，現時全世界警察靜態活動較多，亦需調整體能，又稱改用掌上壓或更辛苦，「某程度上體能要求稍微提升」，令學警質素有保障。他稱掌上壓用更多肌肉組群，對測試職能和功能上效果較手握力佳。

雷雄德指腳觸線更安全

雷雄德說如體能測試標準太高，會令體能不佳者投考時受傷。他舉例以往穿梭跑需彎腰觸線，改用腳觸線後身軀移動相對較小，安全系數提升，同時不妨礙轉身動作，保持測試敏捷度目的。

對於是次調整有否影響體能要求，陳杰峰說：「調低從來都無發生，調整、修訂和便利是我們希望做到的事。」他強調目的是「便利」有心人投考，但亦要有力達到警隊所需能力，遴選程序和學院畢業標準不變。被問相關體能測試合格率，陳則稱未有相關數據。

浸大體育、運動及健康學系教授劉永松接受本報查詢時稱，手握肌力和掌上壓是不同項目，無法比較哪個更佳，前者可測到抓力，後者可測肌耐力和上肢肌力。他說穿梭跑毋須彎腰可省力，測試着重轉身動作，相信不影響測試考生靈敏度。

警隊2015年10月起更改由1980年代起沿用的投考見習督察及警員體能測試要求，以手握肌力測試取代引體上升，當時雷雄德接受本報訪問稱有關改變可令投考者「死練」而「取巧」過關。他昨日回應稱，當年數據顯示引體上升和手握肌力於測試前臂肌肉是顯著相關，但一段時間後，從新數據發現學堂需要很多上肢力量，單靠手握力情况不是很理想，需額外資源鍛煉上臂、二頭肌、三頭肌，才能執行職能需要，故為更好過渡，掌上壓是最簡單和容易可鍛煉的項目。

警隊兩年內三度修改投考要求，包括今年5月取消最低身高及體重要求、增設「警員中英文筆試」等。陳杰峰指今年4月1日至8月31日5952人投考警隊，等於去年全年75%；單計警員投考人數達去年全年的81%。

學長計劃擴 再辦大學招募

未來招募方面，警方將推出更新版「警隊學長計劃」，受眾將擴展至包括所有在畢業後將符合投考警隊學歷要求的全日制專上院校學生。招募組本月18日至10月13日分別到11間本地大學再舉辦「警察‧大學招募快線」。