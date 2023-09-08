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車長凌晨車廠遭撞斃 工會：制服沒明顯反光增風險

【明報專訊】一名九巴車長昨早被發現於九龍灣車廠天台疑遭車輛輾過重傷昏迷，送院搶救不治，涉事巴士不顧而去。警方經調查以涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外後沒有停車及意外後沒有報案拘捕45歲姓孫男車長，懷疑他倒車時撞倒事主。九巴工會稱，現時制服沒明顯反光作用，加上車廠超泊嚴重，車長不時需「攝車罅」取車，增加意外風險（另見稿）。

疑同事倒車時撞倒 涉3罪被捕

49歲男死者姓羅，今年5月入職。據悉，羅凌晨4時43分到廠拍卡簽到，駕16M線巴士預定5時35分在裕民坊開頭班車，惟未見巴士到站，該站遂通報。警方早上7時23分接報稱發現疑被車撞倒的車長昏迷倒卧車廠天台，他腳部骨折，頭部嚴重受傷昏迷，救護車送院搶救不治。

九巴職員事後圍封部分天台位置，並以帆布及膠袋遮蓋血迹保留證物，羅倒卧位置接近斜路上天台的彎角，該斜路亦停用，警方及九巴職員在場調查。警方經調查，以涉嫌危駕等3宗罪拘捕孫姓車長，帶署扣查。經初步調查，相信羅簽到後約5分鐘被孫倒車時撞倒，涉事巴士於意外後離開現場，案件由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0262或3661 0277。

九巴稱車廠夠照明 有安全提示標誌

羅的母親、妻子、兩子女及親友接獲通知後紛紛趕往醫院，眾人驚聞噩耗悲慟不已。九巴車務總監關智偉與數名職員事後亦前往醫院慰問事主家屬。九巴發言人表示，對意外非常哀痛和難過，向死者家屬致最深切慰問，會全力向家屬提供最適切支援和協助，並會為其他有需要同事提供情緒支援及輔導。九巴重申，公司非常重視車廠內行車安全，除設有足夠照明系統，亦有車速限制、安全提示標誌、清晰行車線等，並為所有員工提供充分安全訓練。公司不時檢討車廠運作程序和安全指引。

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