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深夜黑雨浸多區 觀塘線大半條停駛 深圳水庫零時排洪 天文台：1884年來單小時最大雨

【明報專訊】受一道低壓槽影響，香港及深圳昨晚暴雨，本港天文台昨晚11時05分發出黑色暴雨警告，是近兩年來首次，多區均嚴重水浸，港府昨深夜公布接獲深圳當局通知，深圳水庫今日凌晨零時排洪，提醒新界部分地區可能水浸。港鐵昨晚接近凌晨表示，黃大仙站因有雨水進入要關閉，凌晨時分再宣布黃埔站至觀塘站之間的車站要關閉，要求乘客離開車站。香港站、南昌站、柴灣站、上水站均有出入口暫時關閉。

天文台稱，天文台總部由昨晚11時至午夜零時錄得一小時雨量158.1毫米，屬天文台1884年有紀錄以來最高。

天文台昨晚9時25分發出黃色暴雨警告，25分鐘後改發紅雨，昨晚11時05分再改發黑雨，而對上一次發出黑雨為2021年10月8日。根據天文台網頁，晚上約11時，新界北和港島多區過去一小時的雨量均超過40毫米。新界北和港島東水浸嚴重，港鐵昨晚宣布，柴灣站和上水站部分出口因站外路面水浸需暫時關閉。

九巴城巴通宵線暫停

九巴及城巴凌晨宣布，九巴及龍運、城巴所有通宵路線服務暫停至另行通知。城巴呼籲顧客今天早上出行前預早留意城巴App最新資訊，尤其石澳、赤柱、大潭、黃竹坑及將軍澳一帶巴士服務的最新安排。

據網上片段，沙頭角和柴灣一帶出現水浸，其中沙頭角口岸浸至小腿位置，沙頭角公路近麻雀嶺全線因水浸封閉，巴士要改道。另柴灣及筲箕灣東大街一帶亦嚴重水浸，柴灣道迴旋處更有雨水從渠口噴出，柴灣亦有部分積水湧入巴士車廂。當局截至晚上11時接獲7宗水浸報告。

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