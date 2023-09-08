大灣區GBA專題：今年首7個月統計 粵零售增長減 地產投資跌幅擴

【明報專訊】廣東省統計局早前公布今年首7個月的經濟指標表現，社會消費品零售總額及固定資產投資的累計按年增幅均較上半年收窄，幅度介乎0.5至1個百分點，反映增長動力減弱，「規模以上工業增加值」增幅則輕微擴大。為促進經濟，廣州、深圳及佛山上月先後公布多項措施支持民營經濟。
廣東省統計局公布的今年首7個月經濟狀况顯示，全省固定資產投資及社會消費品零售總額雖有增長，但與首6個月比較，增幅收窄。其中固定資產投資從上半年的累計按年增長4.4%，收窄0.5個百分點至首7個月的3.9%；社會消費品零售總額則從上半年累計按年增長7.4%，收窄1個百分點至首7個月的6.4%。規模以上工業增加值是唯一有提高的，首7個月累計按年增2.6%，比上半年擴大0.1個百分點（見表）。
新能源車產量倍增 太陽能電池按年升9.5%
分領域看，首7個月固定資產投資中，工業投資按年累增22.7%，較上半年累增23.2%收縮；基礎設施投資累計增幅收窄明顯，首7個月累增8.1%，較上半年收窄2.7個百分點。房地產投資延續行業不景氣趨勢，首7個月累計按年減少7.8%，跌幅比上半年擴大0.4個百分點，當中大灣區的房地產開發投資，累計跌幅從上半年的6.6%擴大至首7個月的7.1%。消費方面，首7個月的餐飲收入及商品零售額增長也較上半年收窄，幅度分別為1.8個百分點和0.9個百分點。網上消費表現也轉弱，首7個月網購商品零售額年增15.6%，比上半年累增16.1%，收縮0.5個百分點。
規模以上工業增加值中，製造業增加值首7個月增長2.1%，增幅與上半年持平；「新三樣」（新能源汽車、太陽能電池、鋰電池）中，新能源汽車和太陽能電池產量繼續向好，首7個月新能源汽車產量繼續翻倍增長，太陽能電池產品產量按年上升9.5%，增幅比上半年的8.6%擴大。
穗深佛上月推措施 鼓勵民企發展
經濟持續疲軟，上月廣州、深圳及佛山先後發布促進民營經濟發展的措施，以提升企業信心，穩定經濟增長。廣州推出「20條」措施，聚焦民營經濟發展難題，提出建立政企溝通機制、應急援助機制、信用修復機制等；深圳的「20條」措施圍繞放寬市場准入、保護合法權益等方面，包括鼓勵民間投資項目參與基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）試點；佛山的「26條」措施提出鼓勵民間資本參與城中村改造、交通水利、新型儲能、鄉村振興等重大公共基礎設施工程，以及強化用地支持、降低能源成本，以幫助當地傳統製造業升級轉型，適應市場變化。
明報記者
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