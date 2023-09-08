大灣區GBA專題：今年首7個月統計 粵零售增長減 地產投資跌幅擴

廣東省統計局公布的今年首7個月經濟狀况顯示，全省固定資產投資及社會消費品零售總額雖有增長，但與首6個月比較，增幅收窄。其中固定資產投資從上半年的累計按年增長4.4%，收窄0.5個百分點至首7個月的3.9%；社會消費品零售總額則從上半年累計按年增長7.4%，收窄1個百分點至首7個月的6.4%。規模以上工業增加值是唯一有提高的，首7個月累計按年增2.6%，比上半年擴大0.1個百分點（見表）。

新能源車產量倍增 太陽能電池按年升9.5%

分領域看，首7個月固定資產投資中，工業投資按年累增22.7%，較上半年累增23.2%收縮；基礎設施投資累計增幅收窄明顯，首7個月累增8.1%，較上半年收窄2.7個百分點。房地產投資延續行業不景氣趨勢，首7個月累計按年減少7.8%，跌幅比上半年擴大0.4個百分點，當中大灣區的房地產開發投資，累計跌幅從上半年的6.6%擴大至首7個月的7.1%。消費方面，首7個月的餐飲收入及商品零售額增長也較上半年收窄，幅度分別為1.8個百分點和0.9個百分點。網上消費表現也轉弱，首7個月網購商品零售額年增15.6%，比上半年累增16.1%，收縮0.5個百分點。

規模以上工業增加值中，製造業增加值首7個月增長2.1%，增幅與上半年持平；「新三樣」（新能源汽車、太陽能電池、鋰電池）中，新能源汽車和太陽能電池產量繼續向好，首7個月新能源汽車產量繼續翻倍增長，太陽能電池產品產量按年上升9.5%，增幅比上半年的8.6%擴大。

穗深佛上月推措施 鼓勵民企發展

經濟持續疲軟，上月廣州、深圳及佛山先後發布促進民營經濟發展的措施，以提升企業信心，穩定經濟增長。廣州推出「20條」措施，聚焦民營經濟發展難題，提出建立政企溝通機制、應急援助機制、信用修復機制等；深圳的「20條」措施圍繞放寬市場准入、保護合法權益等方面，包括鼓勵民間投資項目參與基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）試點；佛山的「26條」措施提出鼓勵民間資本參與城中村改造、交通水利、新型儲能、鄉村振興等重大公共基礎設施工程，以及強化用地支持、降低能源成本，以幫助當地傳統製造業升級轉型，適應市場變化。

明報記者