明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】港燈「流動供電孖寶」 零排放冀代柴油機

【明報專訊】港燈為應對突發停電，現時會利用流動柴油發電機提供緊急臨時供電，以解市民之急，但柴油機缺點係會產生黑煙同製造噪音。港燈最近就引入咗一對「環保流動供電孖寶」，包括一個流動電池儲能櫃同一個流動電源切換裝置，分別搭載喺車上周圍去，為緊急事故同大型活動提供多一個零排放嘅後備電力供應方案。港燈計劃年尾喺中環海濱舉行嘅「FIA世界場地越野車錦標賽」上首次應用呢套系統。

電池車兩個鐘內可供電650戶

流動電池儲能櫃（電池車）容量有500千瓦時，最高輸出功率係250千瓦。以一個3人住戶、每月平均用電量275度計算，電池車可以喺兩個鐘頭內供電畀約650戶。港燈轄下超過25個地點都可以為電池車快速充電，每次叉滿電亦只要兩個鐘。當電池車電量即將耗盡，流動電源切換裝置可即時將供電源轉駁去另一台電池車。切換電源過程唔超過5毫秒，亦唔會出現供電間斷或電壓驟降情况，港燈預計第四季會添置第二台電池車。

呢部電池車長8米半，可駛入大部分街道。港燈輸配電科營運主管陳子峰（左）話，呢對孖寶會適合醫院同學校呢類唔能夠有黑煙同噪音出現嘅場地，仲話將來可逐漸替代流動柴油發電機。輸配電科總營運工程師（輪值營運）區偉年（右）就預計每台電池車可用到10年。

上 / 下一篇新聞

塌天秤一年 屋署控精進等4公司 另告4人 難屬：於事無補但警惕社會
塌天秤一年 屋署控精進等4公司 另告4人 難屬：於事無補但警惕社會
憶兒即淚流 22歲死者母盼「嚴懲始作俑者」
憶兒即淚流 22歲死者母盼「嚴懲始作俑者」
《頭條新聞》辱警覆核案 通訊局港台工會各提上訴
《頭條新聞》辱警覆核案 通訊局港台工會各提上訴
表決議員大增 發言超時有重複 財會審賑災撥款花近3小時 利益申報耗20分鐘
表決議員大增 發言超時有重複 財會審賑災撥款花近3小時 利益申報耗20分鐘
32人申報21不投票 「等公眾知點解不在席」
32人申報21不投票 「等公眾知點解不在席」
多名議員指事關「訓示」 有稱「重複問都有紀錄」
多名議員指事關「訓示」 有稱「重複問都有紀錄」
事隔逾3年檢控 8．31案4人認罪1稱長期受壓
事隔逾3年檢控 8．31案4人認罪1稱長期受壓
煽動傷警案 被告稱僅「鬥氣」
煽動傷警案 被告稱僅「鬥氣」
兩月六赴迎新營涉四案 姦案教大生年初捲性侵 警：一直調查
兩月六赴迎新營涉四案 姦案教大生年初捲性侵 警：一直調查
前港超葉嘉宇控強姦 事主內褲驗出DNA
前港超葉嘉宇控強姦 事主內褲驗出DNA
涉誘未成年少女賣淫 10人落網包括日籍女優
涉誘未成年少女賣淫 10人落網包括日籍女優
六旬業主闖單位強吻女生掐胸 官斥狂妄判囚9周
六旬業主闖單位強吻女生掐胸 官斥狂妄判囚9周
指龍華酒店拖貨款貸款 內地商人追討3957萬
指龍華酒店拖貨款貸款 內地商人追討3957萬
「香港夜繽紛」下周四西九啟動 灣仔海濱夜市有小食 業界盼「唔使吓吓北上消費」
「香港夜繽紛」下周四西九啟動 灣仔海濱夜市有小食 業界盼「唔使吓吓北上消費」
重建深水埗基線研究 團體憂休憩地偏遠重置
重建深水埗基線研究 團體憂休憩地偏遠重置
珍禽異獸寵物 港7年進口520萬 WWF指全球最大引入地區 促加強監管
珍禽異獸寵物 港7年進口520萬 WWF指全球最大引入地區 促加強監管
莫德納二價 月中供港私醫
莫德納二價 月中供港私醫
大灣區GBA專題：「深港一卡通」面世 內地出行更方便
大灣區GBA專題：「深港一卡通」面世 內地出行更方便
替代框架承認同性伴侶 平權組織倡涵生老病死
替代框架承認同性伴侶 平權組織倡涵生老病死
土力處創新監測填土 省人手時間 料4年回本
土力處創新監測填土 省人手時間 料4年回本
部分電腦系統遭入侵 數碼港：已報警檢視安全設施
部分電腦系統遭入侵 數碼港：已報警檢視安全設施
【Emily】攪珠復常 「失魂魚」增 六合彩4400萬無人拎 年升47%
【Emily】攪珠復常 「失魂魚」增 六合彩4400萬無人拎 年升47%
【Emily】財會中場 梁熙護眼再戰
【Emily】財會中場 梁熙護眼再戰
【Emily】長洲戲院文化區開幕 大笪地有戲睇
【Emily】長洲戲院文化區開幕 大笪地有戲睇
【Emily】前副刑檢專員 林穎茜任高院暫委法官
【Emily】前副刑檢專員 林穎茜任高院暫委法官
【Emily】調查：避危國安內容 七成校缺YouTube指南
【Emily】調查：避危國安內容 七成校缺YouTube指南
【Emily】「香港蔬菜」郵品今起發售
【Emily】「香港蔬菜」郵品今起發售