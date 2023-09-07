【Emily】港燈「流動供電孖寶」 零排放冀代柴油機

電池車兩個鐘內可供電650戶

流動電池儲能櫃（電池車）容量有500千瓦時，最高輸出功率係250千瓦。以一個3人住戶、每月平均用電量275度計算，電池車可以喺兩個鐘頭內供電畀約650戶。港燈轄下超過25個地點都可以為電池車快速充電，每次叉滿電亦只要兩個鐘。當電池車電量即將耗盡，流動電源切換裝置可即時將供電源轉駁去另一台電池車。切換電源過程唔超過5毫秒，亦唔會出現供電間斷或電壓驟降情况，港燈預計第四季會添置第二台電池車。

呢部電池車長8米半，可駛入大部分街道。港燈輸配電科營運主管陳子峰（左）話，呢對孖寶會適合醫院同學校呢類唔能夠有黑煙同噪音出現嘅場地，仲話將來可逐漸替代流動柴油發電機。輸配電科總營運工程師（輪值營運）區偉年（右）就預計每台電池車可用到10年。