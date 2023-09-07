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港聞二

土力處創新監測填土 省人手時間 料4年回本

【明報專訊】政府積極推動建造業界應用創新科技，土力工程處於2017年開始研究應用自動化技術於建築工程物料測試的可行性，並於今年成功研發全港首部「自動普氏壓實試驗系統」。新系統為填土壓實工程中的重要質量監控測試，可找出填料的土壤特性，以判斷地盤施工質量的基準。

每月多做百個測試

土力工程處副處長（規劃及標準）楊暉稱，有別傳統人手操作的方法，新系統可以每年節省一至兩名測試人員及相關開支。

由於本港多項大型基建工程陸續上馬，當中填海、填土工程及地盤平整工程等，都包含填土壓實的工序，因此每年對「普氏壓實試驗」的測試需求均有2500個。楊暉指出，傳統人手操作的「普氏壓實試驗」極度依賴人手體力操作。新系統除了保障技術人員的職業安全外，亦能提升測試效率，例如以往3名人員須花費7小時才可完成一個測試，但應用新系統後，只須一人花費5小時便可完成。楊暉補充，新系統每日可做3個測試，即一個月可做720個測試，較原先的做法每月多逾百個測試。

工務試驗所實現無紙化

新系統開發成本約130萬元，若以此計算，扣除維修費用，每年約10萬元，預計系統約4年時間即可回本。系統正進入最後測試階段，料年尾於工務區域試驗所（深水角）率先投入服務。

除自動化系統外，土力處旗下的工務試驗所亦於今年8月起，全面簽發電子測試報告，取替人手簽發的紙本測試報告，實現「無紙化」工作間。創科署認可服務執行幹事沈偉良指出，創科署轄下的香港認可處為試驗所推出的電子檢測報告進行評審，以確認報告發布的模式符合相關認可要求。

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