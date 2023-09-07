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港聞

港聞二

替代框架承認同性伴侶 平權組織倡涵生老病死

【明報專訊】彩虹行動成員岑子杰早前透過司法覆核，爭取法院承認海外同性婚姻，日前獲終審法院裁定部分勝訴，政府須設立替代框架，承認同性伴侶的法律關係，暫緩兩年執行。有平權組織認為替代框架應涵蓋「生老病死」保障，如遺產、醫療等安排；中大性別研究課程副教授孫耀東認為，政府考慮時不應把替代框架及核心權利定義劃得太窄，因不論同性和異性伴侶在生老病死階段都面對很相近的議題，如定義太窄，只會繼續出現類似爭拗。

婚姻平權協會活動經理梁苡珊昨日在港台節目《千禧年代》表示，裁決屬香港歷史上婚姻平權的重要里程碑，代表法庭希望政府能在本港設立替代框架，承認同性伴侶。梁認為框架應保障同性伴侶在「生老病死」的義務和保障，相信有替代框架後，同性伴侶可作出醫療指示等，又認為框架重點在於同性伴侶在香港民事結合的條件，例如年齡門檻、離婚安排等。

學者籲權利定義勿太窄

此外，同性伴侶家庭現時在本港不能領養小孩，梁苡珊指有研究顯示同性伴侶領養的小孩並無心理、健康問題，希望社會能參考更多數據再作討論。

梁苡珊接受本報查詢時表示，同性伴侶在「生老病死」範疇，包括醫療、如何處理遺產、骨灰安排等的保障不足，例如臨終探病時，同性伴侶可能不被視為家屬，不能探訪彌留病人。梁說，同性伴侶牽涉權利甚廣，目前暫未能決定哪些範疇應優先處理，期望政府未來會就設定替代框架內容諮詢公眾、不同團體和持份者，有更多溝通。

湯家驊：判辭模糊 料掀法律爭拗

行會成員、資深大律師湯家驊表示，對案中多數法官認為政府應設替代框架感到詫異，又指終院判辭未提及框架須做到什麼層面才符合《國際人權公約》，「有太多模糊空間」。他指出，不同政府服務對同性伴侶也可能有不同方案，料設立替代框架將遇到困難，且會引起法律爭拗。

湯家驊指《人權法》有「走盞」空間，不同地區可因應社會環境、文化歷史等因素，對《國際人權公約》有不同演繹，相信社會對替代框架將有頗大爭議，舉例說，本港房屋資源匱乏，制訂框架時或須討論同性伴侶以結婚人士身分輪候公屋，「會不會好多同性情侶因此去外國結婚，回來排這條隊（輪公屋）呢？」

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