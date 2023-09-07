莫德納二價 月中供港私醫

莫德納昨公布該款mRNA二價疫苗將提供予本港私家醫院及診所，以預裝注射器包裝，即接種前毋須從藥瓶抽針，可直接注射，減少浪費。

盼可納港免費接種計劃

本港新冠疫苗接種計劃涵蓋科興和復必泰，港府早前表明暫無意納入其他新疫苗。莫德納香港醫學事務總監陳慧心稱會繼續與港府溝通，冀將來可納入免費接種計劃。莫德納香港及台灣總經理李宜真稱，正研發新冠、流感及呼吸道合胞病毒的混合疫苗。

莫德納第二及三期臨牀研究中期數據顯示，不論曾否染疫者，接種該疫苗第四針29日後，對BA.4和BA.5的中和抗體水平增加15.1倍，而曾感染新冠者對XBB.1.5的中和抗體水平則增7.5倍。莫德納今年6月向美國申請使用其新研發針對XBB.1.5的單價疫苗。

流感針月底開打 採購量減1/3

本港正處夏季流感季節，衛生防護中心昨公布本月28日展開2023/24年度季節性流感疫苗接種計劃，下月5日展開政府防疫注射計劃、季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃及院舍防疫注射計劃，免費及資助接種群組與上年度相同。衛生署回覆稱，正為新一年度接種計劃採購92.86萬劑流感疫苗，包括政府防疫注射計劃下59.18萬劑滅活疫苗、學校外展（免費）計劃31.58萬劑滅活疫苗及2.1萬劑減活噴鼻式疫苗。翻查資料，衛生署上年度採購逾140萬劑疫苗，即本年度採購量減少近三成半。