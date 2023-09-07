珍禽異獸寵物 港7年進口520萬 WWF指全球最大引入地區 促加強監管

促訂「認可清單」 列明禁入口物種

WWF與ADMCF去年中以線上形式進行香港珍禽異獸寵物貿易調查，共訪問2957名18歲或以上市民。調查顯示，80%受訪者支持禁止特定珍禽異獸寵物種類的貿易，另分別有85%及87%認為政府應提供珍禽異獸寵物的認可獸醫名單及持牌店舖清單。ADMCF野生保育項目主任王爾德說，珍禽異獸是隱藏生病症狀的高手，很多時飼主帶寵物求醫時，病情已屬危殆，而珍禽異獸於出售前及飼養時亦會出現各種健康問題，例如鳥類長時間困在細小籠內會重金屬中毒及足底炎。

兩組織敦促政府加強珍禽異獸寵物貿易的監管，包括加強可追溯機制，以掌握進口本港的珍禽異獸寵物狀况，以及加強以「健康一體」方式管理相關寵物貿易，即珍禽異獸在出售前的健康狀况亦應受管制。

料大部分轉口他地

調查亦顯示，48%受訪者認為本港目前對動物及寵物貿易的規管寬鬆，78%認為當局需收緊規管，僅5%表示熟悉相關規管條例。WWF保育總監陳輩樂稱，本港有最少7條法例管制寵物貿易，惟條例不易理解，給飼主的指引亦不足。陳說，本港野生動物貿易進出口佔重要位置，2015至2021年7年間進口逾520萬隻珍禽異獸寵物很明顯不是每個港人都擁有一隻烏龜或鸚鵡，肯定有大部分會轉口其他地方。

養灰鸚鵡賣盾臂龜 須持證明

據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人進口、出口、再出口或管有瀕危動植物（包括其部分和衍生物）均受許可證制度規管，違反即屬違法（縱非商業用途），最高罰款1000萬元及監禁10年。WWF稱，目前非洲灰鸚鵡及非洲盾臂龜均屬瀕危，其中管有、繁殖、銷售灰鸚鵡須持牌照及向漁護署申報，有合法證明文件才可入口；盾臂龜須持合法證明文件才可入口、售賣及出口。