重建深水埗基線研究 團體憂休憩地偏遠重置

【明報專訊】市建局展開深水埗重建規劃研究，首階段基線研究接近完成。市建局稱範圍內逾1200幢樓宇樓齡逾50年，約九成欠佳，稱市區更新過程中，除更新樓宇及地區設施，會兼顧社區「軟件」更新融合，保留歷史傳統、文化和地區特色。本土研究社稱範圍內有多個休憩空間，包括多個大公園，佔地共3.37公頃，佔研究面積約2.6%，擔心日後重新規劃的公園位處偏遠，可達度大大降低；而原來公園地點會建高樓大廈，令區內樓宇密度更高。
市建局昨回覆查詢稱，深水埗舊區普遍存在不少市區老化問題，包括欠缺整全規劃，道路及行人網絡、社區民生設施、休憩和綠化空間等已不合時宜和不敷應用。市區缺乏新增土地資源用作遷置居民，以及重置新的社區設施和休憩空間的情况下，市建局有需要大範圍研究，以制定宏觀和前瞻的市區更新大綱藍圖，應對該區未來市區更新、人口變化及發展需要，並提升舊區的整體面貌和居住環境。
1200幢樓宇樓齡50 九成欠缺維修
市建局向深水埗區議會提交的文件顯示，深水埗重建規劃研究範圍主要涵蓋深水埗舊區，面積約130公頃，東至大埔道及巴域街、南至界限街、西至西九龍走廊、北至興華街，涉約1800幢私人樓宇，當中約七成逾1200幢樓宇樓齡達50年或以上。在這些樓宇中，約九成樓宇屬「欠佳、欠缺及長期欠缺維修及保養」的評級。
本研社稱，市建局今年2月公布研究範圍，今次向區議會提交的文件提供明確邊界，顯示李鄭屋遊樂場、上李屋花園，以及保安道遊樂場均納入，3公園面積共約3.37公頃，再加上區內其他公園、政府、機構或社區用地，擔心市建局在重建過程中利用轉移地積比，將公園土地改作住宅用途，另外在偏遠地方「補回」休憩空間，導致該區樓宇密度增加。