重建深水埗基線研究 團體憂休憩地偏遠重置

市建局昨回覆查詢稱，深水埗舊區普遍存在不少市區老化問題，包括欠缺整全規劃，道路及行人網絡、社區民生設施、休憩和綠化空間等已不合時宜和不敷應用。市區缺乏新增土地資源用作遷置居民，以及重置新的社區設施和休憩空間的情况下，市建局有需要大範圍研究，以制定宏觀和前瞻的市區更新大綱藍圖，應對該區未來市區更新、人口變化及發展需要，並提升舊區的整體面貌和居住環境。

1200幢樓宇樓齡50 九成欠缺維修

市建局向深水埗區議會提交的文件顯示，深水埗重建規劃研究範圍主要涵蓋深水埗舊區，面積約130公頃，東至大埔道及巴域街、南至界限街、西至西九龍走廊、北至興華街，涉約1800幢私人樓宇，當中約七成逾1200幢樓宇樓齡達50年或以上。在這些樓宇中，約九成樓宇屬「欠佳、欠缺及長期欠缺維修及保養」的評級。

本研社稱，市建局今年2月公布研究範圍，今次向區議會提交的文件提供明確邊界，顯示李鄭屋遊樂場、上李屋花園，以及保安道遊樂場均納入，3公園面積共約3.37公頃，再加上區內其他公園、政府、機構或社區用地，擔心市建局在重建過程中利用轉移地積比，將公園土地改作住宅用途，另外在偏遠地方「補回」休憩空間，導致該區樓宇密度增加。