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「香港夜繽紛」下周四西九啟動 灣仔海濱夜市有小食 業界盼「唔使吓吓北上消費」

【明報專訊】特首李家超日前預告下周公布夜經濟活動安排。據了解，當局下周四（14日）會在西九文化區舉行「香港夜繽紛」啟動禮，多個組織在政府協助下於灣仔海濱舉辦夜市活動。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，曾與政府討論夜市事宜，並透露灣仔海濱夜市會以小食為主，亦有乾貨及文娛活動，業界會積極配合，形容是一個「試點」，成效好的話可持續舉行。

大型商場響應 送飲品1元戲票

不少大型商場亦響應政府推動夜經濟，包括延長營業、晚市額外泊車優惠等（見表）。其中朗豪坊中秋節晚於4樓及13樓舉行一連兩場的Moonlight Party，邀請多名新晉歌手一連兩場免費音樂表演，並會為現場市民送上免費酒吧飲品及應節燈籠。新地旗下商場推出單一消費滿100元，可用1元換取即日指定午夜場戲票或換票證。

除大型商場，黃家和向本報表示，業界正招募參加者參與灣仔海濱夜市，相信夜市可凝聚氣氛，並預料以小食為主，亦有乾貨及文娛活動，「如果搞得太多食，會對正常營運店舖有影響」；他估計夜市有約60個攤位，場地會開放至凌晨，業界期望可每日開放，亦對人流有信心，形容是一個「試點」，成效好的話可持續舉行。

黃家和促牌照規例便利

被問到當局在牌照及規例等方面會否提供便利，黃認為舉行夜市宜「靈活一啲」，可參考多年前的「大笪地」，「炒螺炒蜆」都得，最重要能吸引人流，「唔使吓吓都北上消費」。他又認為今次整個夜經濟活動與「開心香港」氣勢不同，以往參與企業未必是大品牌，今次則希望可吸引知名品牌參加，「今次有特首出馬開到聲，業界都寄予厚望」。

民建聯多名立法會議員昨會見財政司副司長黃偉綸，對推動夜經濟活動提出建議，鄭泳舜引述黃偉綸同意夜經濟活動並非單次，而是需持續舉辦，陳學鋒則認為政府需適當放鬆旅遊牌照及飲食牌照等規定，釋放空間讓民間舉辦活動。

民建聯促成立夜間經濟專組

民建聯建議選定部分海濱，如中環海濱、灣仔海濱、西九文化區、尖沙嘴或觀塘海濱，周末定期舉辦活動如演唱、啤酒節、夜墟；亦建議當局成立「夜間經濟專責小組」，制定發展夜間經濟策略，並為業界提供一站式牌照申請服務等。

另外，旅發局稱，將於未來數月舉辦連串大型盛事，包括晚間舉行大型活動，營造熱鬧節慶氣氛，吸引旅客和市民參與。其中10月於中環海濱復辦實體版「香港美酒佳餚巡禮」，11月推出「香港繽紛冬日巡禮」及除夕舉行「香港跨年倒數」，並在維港舉辦煙花匯演。

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