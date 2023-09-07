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港聞

港聞二

指龍華酒店拖貨款貸款 內地商人追討3957萬

【明報專訊】被譽為紅燒乳鴿始祖、有逾80載歷史的沙田龍華酒店，被指拖欠一名內地商人鴿子食材費用，並在借貸後沒有全數還款。涉事商人前日（5日）入稟高等法院，向龍華酒店和酒店公司董事連本帶利追討逾3957萬元。

原告馬光偉，為居於內地的商人。首被告鍾馬莉，為龍華酒店有限公司董事和大股東；次被告為龍華酒店有限公司，經營位於沙田下禾輋村的龍華酒店。

入稟狀指馬光偉與鍾馬莉有表親關係，雙方於2013年8月達成口頭協議，馬光偉答應向龍華酒店提供鴿子及其他食材，每隻鴿子的利潤約為1至2.5元。不過從2018年1月起，龍華酒店沒有按協議付款，馬光偉基於信任繼續向龍華酒店供貨，截至同年10月的欠款超過473萬元。

稱被拖數續供貨逾4年

入稟狀又指馬光偉和龍華酒店另於2013年8月達成口頭貸款協議，馬光偉借錢予龍華酒店作營運之用。從2018年10月起，龍華酒店僅歸還部分款項，雙方協議馬光偉繼續供貨，龍華酒店不必即時還款，只須繳付利息。

根據入稟狀，馬光偉在2018年10月至2022年11月之間，每月繼續向龍華酒店提供鴿子等食材，其間龍華酒店曾歸還部分款項。截至今年7月底，鍾馬莉拖欠逾2211萬元，龍華酒店則欠款逾1746萬元。馬光偉多次去信要求還款，惟不獲回應，因此入稟法庭追討相關款項。

【案件編號：HCA1422/23】

相關字詞﹕高等法院 借貸 貸款 龍華酒店

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