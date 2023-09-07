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港聞

港聞二

六旬業主闖單位強吻女生掐胸 官斥狂妄判囚9周

【明報專訊】六旬男業主分別擅自闖入其元朗村屋及在屋外，非禮租住單位的16歲女學生。他強吻女生面頰，並隔着衣服掐其胸部，問「點解唔著底衫」。六旬漢被控兩項非禮罪，他昨日在西九龍裁判法院開審前認罪。裁判官斥被告非禮過程狂妄惡劣，他以業主身分闖入屋內，無理索吻及嚴重侵犯年輕女生，更作出下流陳述，就兩罪共判監9周。

被告賴顯發（61歲），任職司機。辯方求情稱，被告任職司機月入約2萬元，是家庭經濟支柱，他亦患上驚恐症。當時被告沒使用武力或威嚇，一時衝動犯案，他隔着上衣摸事主胸部，認罪可免卻事主作供時勾起傷痛。

裁判官施祖堯判刑指事主年輕，受到驚恐非常之大，被告作出無故無理要求及強吻她，一度限制事主的活動能力，嚴重侵犯她的私密部位，被告又攻其不備、無理下流地索吻；除了認罪無其他減刑因素。

案情指被告今年3月19日擅自進入村屋，他替16歲女事主X將人民幣利市錢兌換成港幣，額外給X約350港元，X欲歸還，惟被告拒絕接收。被告隨即索吻，問：「錫番啖得唔得呀？」又稱「又唔係錫嘴」。被告接着親吻X的面頰，從後雙手環抱X及掐她的右胸兩下，問：「點解唔著底衫？」再撫摸X的大腿。X擺脫被告後跑進廁所，聯絡友人求助。

被告另於3月17日途經上址，知悉事主和母親爭執，稱「唔好嬲啦，錫番啖先啦」，吻事主面頰。被告錄影會面下承認因X體香一時興奮犯案。

【案件編號：WKCC2845/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 非禮

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