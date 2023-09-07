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港聞

港聞二

涉誘未成年少女賣淫 10人落網包括日籍女優

【明報專訊】西九龍重案組根據線報經深入調查後，前日（5日）瓦解一個操控未成年少女賣淫集團，拘捕其主腦及骨幹等10人，及時制止15歲少女參與性交易。

及時制止15歲女性交

另外，重案組聯同入境處拘捕6名賣淫女子，當中4人持日本護照。據悉，其中一人為日本AV女優舞羽美翔，賣淫集團亦在通訊軟件貼出其作品封面及聲稱26歲，惟舞羽美翔真實年齡將近40歲。

西九龍重案組第五隊總督察戴寶兒稱，探員前日於尖沙嘴埋伏，其間發現集團主腦帶同一名未成年少女於時鐘酒店出沒，遂展開行動，救出一名15歲少女，並拘捕39歲姓周男子及20歲姓劉女子，兩人為集團主腦、情侶關係，分別報稱商人及無業。

舞羽美翔「26歲」招徠

探員其後於荃灣柴灣角街、集團用作窩藏未成年少女的工廈單位，拘捕分別16歲及23歲的女骨幹成員，相信她們負責招募及聯絡，其中16歲女子為失蹤人士。賣淫集團在社交平台刊登廣告以「搵快錢、現金出糧、時薪2000至2500元」招徠，誘少女從事性工作，警方初步相信每次性交易費用5000至1萬元不等，集團抽取一半作佣金，集團亦利用從事性工作一段時間的少女，招募其他未成年少女以賺取報酬。

重案組亦聯同入境處於尖沙嘴酒店及住宅單位，以涉嫌違返逗留條件拘捕兩名雙程證及4名持日本護照女子，年齡23至39歲，相信操控少女的賣淫集團作中介人，與其他安排內地或外國的賣淫集團有緊密聯繫。

相關字詞﹕賣淫

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