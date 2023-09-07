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港聞二

前港超葉嘉宇控強姦 事主內褲驗出DNA

【明報專訊】前港超足球員葉嘉宇涉於2021年接載未成年女學生到大潭水塘，其後在車上強姦該女生，被控一項強姦罪，昨於高等法院受審。事主透過視像系統供稱，被告曾以手指插入其陰道，她不斷大叫拒絕，但為了「快啲完結件事」，她按照被告的要求口交，「我意識到佢只係enjoy（享受）佢自己」。

本案發生於2021年3月，案發時17歲的事主X供稱，她起初在小西灣海旁陪友人唱歌，在附近釣魚的被告葉嘉宇（案發時24歲）讚她唱歌動聽，向她索取Instagram帳號名稱，兩人開始在Instagram聊天。事隔數日，被告前往小西灣踢足球，邀約X在西灣河太安樓買消夜，被告提出以私家車接她去「靚啲嘅地方」用膳。

X稱，她原本以為被告會駕車前往海旁，不料在車上見到大潭水塘的路牌，有點擔心，但她不知道自己身在何方，「就算我嘗試打爛車窗走，我都返唔到屋企」。

X表示，被告在車上對她毛手毛腳和強吻她，更褪去其褲子和抬起其雙腿，「我知佢之後想做咩事」。她不斷大叫「唔好」，但力氣不足以阻止被告的行為，其間被告承諾不會將陰莖插入其陰道，但她感覺私處曾被插入，「去到中間，我已經稍微放棄，我只係想快啲完」。

大叫拒絕不果「只想快啲完」

X提及被告曾要求她口交，她多次搖頭拒絕，但為了盡快完事，她最終替被告口交。其間X感覺極不舒服，所以乾嘔了一下，從而意識到被告只着重自我滿足。事後她回家發現內褲留有血漬，或與陰道受傷有關，遂向友人表示可能被人強姦。

控方開案陳辭指被告當日提議和X在車廂後座休息，其後在車上吻X和摸其胸部；X表明感到疼痛，被告卻將陽具插入X的陰道。X事後向警方和家計會醫生求助，政府化驗師從X的內褲驗出被告的DNA。聆訊今續。

【案件編號：HCCC128/22 】

相關字詞﹕高等法院 強姦罪 足球員

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