兩月六赴迎新營涉四案 姦案教大生年初捲性侵 警：一直調查

元朗警區助理指揮官（刑事）鄧翊几昨交代案情時表示，兩名女子在7至8月先後報案稱在元朗和大嶼山南的兩個迎新營內遭強姦及偷窺，警方其後經校方接觸另兩名受害人，她們稱分別在大埔及大嶼山南的迎新營內遭性侵。鄧翊几表示，被捕人在7至8月期間合共參與6個迎新營，分別位於元朗、大埔、大嶼山南，其中一個屬非由大學屬會舉辦的聯校迎新營，而警方亦在其住處及私家車內檢獲5件迎新營T恤。

住處座駕檢5迎新營T恤

此外，被捕人另涉今年較早時發生的一宗與迎新營無關的非禮案。據了解，被捕人在今年1月經社交平台認識22歲女事主，見面時接載事主到陌生地方非禮她，事主隨即報警。屢被追問為何年初案件延至7月底才拘捕、調查有何困難等，鄧翊几稱一直積極調查案件。他補充，將循被捕人的精神狀况、家庭背景等方向調查，惟案件性質敏感，須平衡顧及受害者，不便交代詳細案情。

教大稱所有大學持分者均須守法，校方亦不會容忍任何違法行為，若查明屬實將啟動懲處程序，絕不姑息。

消息稱，被捕人為教大4年級非全日制學位學生。據悉4宗與迎新營相關的案件，最早一宗發生在7月23日，被捕人在紅十字會主辦的聯校迎新營內飲酒後，涉嫌強姦一名18歲女學生；隨後一宗發生在8月24日，被捕人在大學遊戲協會舉辦的迎新營結束當天接載4名參加者回家，其中3人下車後，載餘下一名19歲女學生到陌生路邊非禮對方；同月28日，被捕人懷疑再在另一迎新營內，分別偷窺一名22歲女學生洗澡，及用手掃過一名18歲女學生右邊大腿。

淫片事件 嶺大：紀律委處理

另外，網上流傳一條片段顯示，嶺大迎新營內有同性及異性學生接吻，另有學生以舌頭舔女學生的手指及嘴邊。嶺大回覆稱正調查在宿舍迎新活動中涉不雅行為的學生，並將召開學生紀律委員會處理；而校方亦着手成立專案小組，檢討來年迎新活動安排，確保相關活動能夠體現並發揚嶺大「作育英才、服務社會」的校訓。