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港聞

港聞二

煽動傷警案 被告稱僅「鬥氣」

【明報專訊】3名男子涉於2019年10月7日在WhatsApp群組「HK Audi 5 Club」聊天時談及要殺害警員及傷害其妻兒，全部否認兩項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，案件昨在區院續審。任職公司發展總監的被告供稱，涉案言論為反駁其他成員與自己不一致的意見，只是「鬥氣」、「頂頸」；他承認詛咒警員去世的言論「黑心」，但強調無此意思。

被告依次為關嘉林（49歲）、葉子軒（30歲）及曾智健（50歲）。法官張潔宜裁定本案表證成立後，辯方稱3名被告均會出庭作供。

公司因封商場虧蝕 同情示威者

關嘉林供稱，他在手機批發及零售公司任職營業發展總監，其妻為同事，公司於香港不同地方設實體店，大部分在商場。他2016年起加入涉案群組，屬首批加入的成員，間中解答其他人有關車輛的疑問，花名「會長」。他稱次被告在群組不算活躍，性格豪爽、說話較浮誇，第三被告為人親切，但較先入為主。至於自己則「直腸直肚」，曾被人指「講嘢唔經大腦」。

關稱2019年社會事件中不時突然封商場和商舖，營業額受影響，後更虧蝕。群組成員隨着社會變化開始討論何處有路障、警方不當行為等，眾人之間曾因立場不同爭論，他因警方執法問題較同情示威者。

案發日關在群組稱「黑警唔失控，市民何來會失控」、「我覺得唔夠失控囉，起碼死返幾十個黑警先啦」等，他解釋前者是反駁其他成員與其不一致意見，後者則為「頂頸」、「鬥氣」，但完全無此意思，他不認為「個個popo都抵死」，因警察之間亦有別。審訊今續。

【案件編號：DCCC 571/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 煽惑他人有意圖而傷人罪

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